Hasta los hosteleros claman contra Tebas por captar a chivatos por 50 €: «Rebasa los límites admisibles»

La iniciativa de la Liga de Tebas en la que anima a los ciudadanos a denunciar a locales que no tengan el fútbol con la señal legal, pagándoles una limosna de 50 euros, cabrea a los hosteleros. Así se ve en la reacción de la asociación de Hostelería de España, que ya avanza que analizará si continúa o no su acuerdo con la Liga.

Desde Hostelería de España, que es la única organización empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de más de 270.000 empresas que integran el sector, muestran su «desacuerdo» con la campaña llevada a cabo por la Liga Javier Tebas contra la piratería, que ofrece una ridícula gratificación de 50 euros por denuncias contra establecimientos del sector que emitan fútbol de manera ilegal.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, expresó su coincidencia con la Liga en «la lucha contra la piratería, partiendo de la base de que supone una competencia desleal para la inmensa mayoría del sector que actúa de manera legal».

El presidente de esta organización, José Luis Álvarez Almeida, ha dejado claro que esta campaña de la Liga «rebasa todos los límites admisibles y señala a un sector que siempre ha sido un aliado para el fútbol». De ahí que vayan a revisar «la continuidad» del «acuerdo en el que se está trabajando», decisión que se tomará el próximo lunes 2 de febrero en una reunión del Comité Ejecutivo en Málaga.

La Liga lanzó la idea de buscar delatores a los que pagar una ínfima cantidad de dinero, 50 euros, para que le chiven los bares que emiten el fútbol con una señal que no es oficial. «Desde Hostelería de España se ha iniciado hace un tiempo una vía de colaboración con la Liga», reza el comunicado emitido este viernes por Hostelería España, que afirma que sus objetivos son «concienciar sobre la emisión legal de fútbol» y «avanzar en un sistema de condiciones más justo en las tarifas de locales de hostelería».

Hostelería de España defiende en su comunicado que los establecimientos HORECA se caracterizan por «ser puntos de encuentro, socialización y convivencia y no de desencuentro, confrontación y denuncia entre ciudadanos».