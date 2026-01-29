La década tenebrosa de Tebas: España pasa de dominar el fútbol europeo a ser ¡tercera! y por los pelos

La decadencia de la Liga de Javier Tebas, de la competición que hace una década era la mejor sin discusión, la Liga de las Estrellas y el torneo de referencia en todo el mundo, no es solamente palpable en los últimos años con los resultados de sus grandes clubes, del rendimiento y gasto en cada mercado de fichajes, también es palpable con uno de los parámetros más sólidos e incontestables: el coeficiente de clubes por federaciones.

Hace diez años, ya con Javier Tebas a los mandos de la ‘mejor liga del mundo’ desde 2013, la competición española era la más sólida y potente de todas con unos números de gran descaro. La competición española acumulaba 104.998 puntos como coeficiente de clubes, por el rendimiento de estos en los últimos cinco años. Su dominio era tal que Alemania, segunda potencia por aquel entonces, sumaba más de 25.000 puntos menos, 79.498 para ser exactos. La Premier League se encontraba aún más abajo, con 75.962 puntos. Unos números que, teniendo en cuenta los máximos que se podían alcanzar por aquel entonces, era una diferencia abrumadora.

Esos números hoy son un espejismo, una realidad paralela para el estado actual de la Liga de Tebas. El rumbo que ha tomado la competición, con un control financiero férreo y un reparto que sigue sabiendo poco a grandes y pequeños en el torneo, está condenando año tras año a un retroceso severo que ejemplifica el ranking UEFA.

La Liga tiene esta temporada 25/26 acumulados 89.046 puntos, muy lejos de la cabeza donde impera desde hace tiempo la Premier League con 110.269 puntos en estos momentos. Le sigue la Serie A, que en los últimos años ha demostrado un crecimiento sideral, enseñando músculo económico y rendimiento palpable entre sus clubes europeos. Acumula 94.731 puntos.

El peligro real lo dibuja Alemania, que en estos momentos cuenta con 85.759 puntos y tiene capacidad y potencial para adelantar a España esta temporada, dejando en cuarto lugar a la competición española. El drama sería aún mayor si, en años posteriores, esta dinámica decadente continúa y da lugar a un ascenso de Francia, actualmente quinta con un acumulado de 77.105 puntos, lo que supondría la pérdida de la cuarta plaza europea que cada año ofrece la Liga, una condición que condenaría a la competición.

La gestión de Javier Tebas en la Liga desde hace más de una década está llevando a la competición española a una decadencia abrupta y notoria que se está viendo reflejada en su rendimiento, en sus parámetros más sólidos. En la última década, la Liga ha perdido 15.952 puntos, es la diferencia entre su registro en la 16/17 con la actual, la 25/26, número que crecerá de aquí a que finalicen las competiciones europeas.

Esos casi 16.000 puntos menos que tiene hoy en día la Liga es una diferencia dolorosa, sobre todo teniendo en cuenta que son dígitos que se consiguen durante todo una temporada. Por ejemplo, en la 22/23 España sumó 16.571 puntos mientras que en la 23/24 fueron 16.062. La sangría de puntuación, la pérdida de este coeficiente de clubes por federaciones año tras año, está llevando a la Liga de Tebas a perder posiciones a un ritmo demoledor.

El zarpazo de la Premier a la Liga se produjo concretamente en la temporada 20/21, cuando los ingleses asumieron el liderato de este coeficiente y no lo han soltado. Eran las dos potencias por aquel entonces, Inglaterra con 100.569 puntos y España cerca, con 97.855. Esa diferencia creció en la 21/22 y terminó de consolidarse en la 22/23, con una brecha de más de 16.000 puntos.

El siguiente zarpazo fue de Italia a España. La Serie A recortó más de 11.000 puntos en dos cursos asaltando la segunda plaza en la temporada 23/24. Los italianos con 90.284 por los 89.489 de la Liga. El siguiente año el salto fue mayor, 97.231 puntos por los 94.453 de España.