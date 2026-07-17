Los viernes suelen concentrar un mayor volumen de desplazamientos, especialmente durante el verano. A primera hora de la tarde comienza el movimiento de quienes dejan atrás la ciudad para pasar unos días fuera, mientras otros aprovechan el fin de semana para visitar a familiares o disfrutar de una escapada sin alejarse demasiado de Madrid. En cualquiera de esos casos, pasar antes por la gasolinera suele ser una parada casi obligatoria y por ello cobra especial relevancia saber cuál es el precio de la gasolina hoy 17 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Elegir dónde repostar o llenar el depósito puede marcar una diferencia más importante de lo que parece. Entre las estaciones de servicio más económicas y las que presentan los precios más elevados siguen existiendo diferencias suficientes para que un depósito completo cueste varios euros más o menos. Y cuando sabemos que el vehículo va a recorrer cientos de kilómetros durante el fin de semana, ese ahorro siempre resulta bienvenido. Además, durante el verano aumenta el número de conductores que utilizan el coche de forma ocasional para desplazamientos que no realizan el resto del año. Eso hace que muchas personas no tengan identificadas cuáles son las gasolineras más competitivas de su zona y terminen repostando en la primera que encuentran. Dedicar unos minutos a comparar puede evitar ese gasto adicional y para ello podemos consultar cuáles son los precios a primera hora de hoy, que reporta el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según datos actualizados por parte de las gasolineras,estas son las más baratas en Madrid para este viernes 17 de julio:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.389 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.399 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.418 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.419 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: . GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.419 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.419 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.419 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.489 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.499 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1.619 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero (Carrefour Los Valles). Precio: 1.639 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero (Carrefour Los Valles). Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz. Precio: 1.649 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.667 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.669 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell Atalayuela 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.679 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.679 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.679 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: 1.685 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1.689 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: . Shell . Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. C/ Campezo, 7. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: 1.689 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.379 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.379 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.389 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.399 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.409 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.409 €/l .

. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.419 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: 1.419 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.419 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.439 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.439 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: 1.439 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.439 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.439 €/l .

. Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.439 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.439 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.439 €/l.

Ahora ya sabemos dónde podremos ahorrar al repostar, pero antes de emprender un viaje también es recomendable revisar aspectos básicos del vehículo como la presión de los neumáticos o el nivel de aceite. Son comprobaciones sencillas que ayudan a mejorar la seguridad y, en algunos casos, también contribuyen a reducir el consumo de combustible durante el recorrido.

Mantener una velocidad constante, evitar acelerones innecesarios y planificar la ruta son pequeños gestos que también ayudan a gastar menos carburante. Sumados a un repostaje en una estación con precios competitivos, permiten rebajar el coste de cualquier desplazamiento sin renunciar a la comodidad del vehículo privado. Y quienes quieran consultar todas las estaciones disponibles en otro momento o cualquier otro día, pueden utilizar el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta herramienta oficial permite comparar los precios actualizados de miles de gasolineras en toda España y localizar fácilmente las opciones más económicas tanto en Madrid como en cualquier punto del recorrido co resultados en forma de listado como los que acabamos de ver o en forma de mapa como este: .