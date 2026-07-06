Vecinos de Barajas denuncian otra vez a un reincidente angoleño ilegal: «Se masturba en la puerta del colegio»

El inmigrante angoleño, ilegal en España y reincidente, que ha convertido el barrio de la Alameda de Osuna del distrito de Barajas (Madrid) en su propio feudo, ha vuelto a las andadas. La Policía Nacional le detuvo el martes pasado por tentativa de agresión sexual a dos chicas jóvenes. El juez le dejó en libertad el jueves, y el viernes, según los vecinos, ya estaba masturbándose delante de un colegio en presencia de menores.

Fue el viernes pasado cuando el sujeto, un inmigrante angoleño de 42 años residente ilegal en España y con numerosos antecedentes, se dedicó a masturbarse en la puerta de un colegio del barrio, según los vecinos. Fuentes policiales confirman que el delincuente se dedica a merodear por los parques de la zona, consumir drogas, robar y acosar a las mujeres y a las niñas, protagonizando numerosos actos de exhibicionismo.

OKDIARIO ha podido confirmar que el hombre tiene antecedentes por robo con fuerza, exhibicionismo, agresión sexual y desobediencia a la autoridad. Aún así, sigue en libertad por el barrio. Su última detención fue hace solo una semana, tras masturbarse ante dos jóvenes de 26 años y perseguirlas hasta la puerta de su casa amenazando con violarlas.

El ataque a dos jóvenes de 26 años

El martes 30 de junio, dos mujeres jóvenes del barrio se salvaron por muy poco del intento de agresión sexual del mismo hombre. Los hechos tuvieron lugar a media tarde de ese día, también en el barrio de la Alameda de Osuna.

El delincuente se masturbó ante las víctimas, ambas de 26 años, y acto seguido las atacó y comenzó a perseguirlas, amenazándolas con violarlas. Así, hasta saltar la valla de la finca y aporrear la puerta de la vivienda en la que se refugiaron las mujeres. Luego, al no poder consumar el ataque, el agresor se marchó del lugar.

Las dos víctimas acudieron a la comisaría a presentar denuncia y, cuando se encontraban en las dependencias policiales, se recibió la llamada de una amiga de las mujeres que alertó de que el agresor merodeaba por la calle Menorca, en el barrio de la Alameda de Osuna.

Allí, una patrulla del GAC de la Policía Nacional interceptó al agresor, que fue detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo y otro de tentativa de agresión sexual.

No estuvo ni 48 horas en los calabozos

El hombre, multirreincidente, no pasó ni 48 horas en el calabozo. La Policía Nacional le llevó ante el juez y este le dejó en libertad tan solo acusado de exhibicionismo.

El pasado jueves, el detenido salió del juzgado y regresó rápidamente a la misma zona donde suele merodear y acosar a niñas y mujeres en el barrio de la Alameda de Osuna de Madrid.

Nada más regresar al barrio, la Policía Nacional comenzó a recibir llamadas de los vecinos alertando de la presencia del sujeto. Esta vez informaban de que se le había visto merodeando por los parques, siguiendo a varias mujeres y masturbándose de nuevo en la vía pública. La última vez, masturbándose delante de un colegio en presencia de menores de edad.