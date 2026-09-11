Isa Pantoja desvela su momento más duro: «Cuando supe que mi madre vio a las hijas de mi hermano, me dio un ataque de ansiedad»

El tormento del culebrón de la familia Pantoja sigue vivo para la pequeña de la familia. Después de la inesperada reconciliación con Kiko Rivera, Isabel Pantoja escribía a Isa Pantoja y era ella misma quien daba la noticia en un plató de televisión. La sorpresa fue generalizada, pero parece que no era oro todo lo que relucía. Aquel mensaje que la tonadillera mandó a Isa se quedó en eso y la esperada reconciliación entre madre e hija nunca llegó. En definitiva, esa fotografía de los Pantoja reunidos de nuevo tendrá que seguir esperando. Ahora, entre lágrimas, Isa Pantoja ha hablado abiertamente de cómo está viviendo esta situación.

Isa Pantoja vuelve al mismo plató de televisión en el que desveló aquella sorprendente noticia, pero esta vez lo hace de una manera muy diferente. Además, acaba de separarse temporalmente de su marido, Asraf Beno, que ha viajado a Honduras como concursante de la tercera edición de Supervivientes All Stars. A la ausencia de su pareja se suma la falta de respuestas por parte de su madre, una situación que está haciendo todavía más difícil este momento para la pequeña de los Pantoja.

La influencer ya ha expresado a través de las redes sociales lo complicado que está siendo separarse de Asraf, padre de su hijo Cairo. Ahora, además, tiene que hacer frente a la ausencia de su madre y de su hermano. Una situación familiar que se suma a la distancia de su marido y que, tal y como ella misma reconoce, está siendo especialmente complicada de gestionar.

La amarga vuelta de Isa Pantoja

En el adelanto de su entrevista en el programa de ¡De Viernes!, Isa Pantoja se ha mostrado completamente rota: «Después de esto que ha pasado con ella, todos los días estoy mal, todos los días lloro, todos los días tengo mi momento de bajón». La influencer también ha hablado de cómo es su día a día desde que las cosas se han vuelto a estancar con su madre y reconoce que está atravesando un proceso «superduro», con «días oscuros».

En esta renovada entrevista, Isa Pantoja ha comenzado viendo unas imágenes antiguas con la voz de su madre de fondo, mientras se mostraba la evolución de su relación. La pequeña de la familia ha permanecido firme ante ellas, pero la emoción ha terminado por aparecer. Una vez finalizadas las imágenes, y mientras hablaba con los presentadores del programa, ha afirmado: «Tengo un nudo en la garganta, ahora mismo gritaría».

Han pasado seis años desde que la influencer no habla con su madre ni escucha palabras dirigidas a ella. Aunque la tonadillera tenía una presencia constante en los programas de corazón, Isa reconoce que ha aprendido a convivir con ese dolor: «Es cierto que había vivido 6 años sin mi madre. Sin su voz dirigida a mí. Al final, uno aprende a llevar el dolor en Navidades, cumpleaños… Aunque esté viva, es como si no la tuviese».

«Estoy diagnosticada de ansiedad y depresión»

Uno de los momentos más duros de la entrevista llega cuando los presentadores hablan con Isa Pantoja sobre el mensaje que recibió de su madre. Ella misma reconoce que, cuando Isabel Pantoja le escribió, se quedó «loca de contenta». La influencer respondió a su madre proponiéndole verse y hacer realidad ese abrazo tan esperado, pero nunca llegó. «Cuando la escribí, tuve sueños e ilusiones y nunca pasó nada», ha confesado.

Mientras se rompe delante de las cámaras, Isa Pantoja ha realizado entonces una de sus afirmaciones más duras: «Si mi madre ha querido hacerme daño, lo ha conseguido».

La pequeña de los Pantoja también ha hablado sobre cómo se encuentra y sobre el apoyo de las personas que tiene a su alrededor: «A Asraf le quiero mucho y a mis amigos. A veces, aunque estoy muy acompañada, no siento que lo esté». Tras estas palabras, ha realizado una dura confesión sobre su salud mental: «Estoy diagnosticada de ansiedad y depresión».

Isa Pantoja ha relacionado esta situación con uno de los momentos que más le afectaron: cuando se enteró de que su madre, Isabel Pantoja, había ido a ver a las hijas de Kiko Rivera. «Cuando me enteré de que las niñas de mi hermano ven a mi madre, me dio un ataque de ansiedad», ha explicado.

Esta noche se ha visto a una Isa Pantoja mucho más vulnerable y rota de lo que hemos estado viendo durante estos últimos años. El esperado acercamiento con Isabel Pantoja parecía estar más cerca que nunca, pero, por el momento, esa reconciliación que la pequeña de la familia tanto esperaba sigue sin producirse.