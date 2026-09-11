Stephanie Cayo desvela sus planes de maternidad con Alejandro Sanz tras los rumores de embarazo: «Se me antoja»

Stephanie Cayo ha vuelto a hablar de uno de los aspectos más personales de su vida después de que, hace apenas unas semanas, se convirtiera en protagonista de rumores de embarazo. Todo comenzó tras unas imágenes de sus vacaciones junto a Alejandro Sanz, en las que un gesto de la actriz con las manos fue interpretado por algunos seguidores como una posible señal de que esperaba su primer hijo.

La actriz peruana no tardó en aclarar la situación y contó, incluso con cierto sentido del humor, cómo tuvo que enfrentarse a las preguntas de la prensa española durante su paso por el aeropuerto. Ahora, instalada temporalmente en México, Cayo ha decidido abordar el asunto desde otra perspectiva: la de su verdadero deseo de ser madre.

Durante su participación en el podcast La Magia del Caos, presentado por Aislinn Derbez, la intérprete se sinceró sobre sus planes de futuro y reconoció que la maternidad es una posibilidad que cada vez contempla con más interés. «Se me está antojando», confesó al ser preguntada directamente por sus ganas de tener hijos. Cayo explicó que lleva un tiempo sintiendo ese deseo y que, al acercarse a los cuarenta, empieza a plantearse seriamente cómo encajaría la maternidad en su vida.

Sin embargo, la actriz dejó claro que no está dispuesta a convertir ese anhelo en una carrera contrarreloj. Para ella, tener un hijo debe ser una decisión compartida y llegar en un momento en el que exista una relación sólida y un proyecto familiar estable.

Cayo explicó que le gustaría que tanto ella como su futura pareja —actualmente Alejandro Sanz— hubieran alcanzado un conocimiento profundo del otro antes de dar un paso tan importante. «Quiero que sea cuando haya un lugar formado y establecido», señaló, defendiendo la importancia de que dos personas conozcan tanto sus virtudes como sus defectos y, aun así, decidan continuar juntas.

Por el momento, la actriz no tiene ningún plan concreto relacionado con la maternidad. Su presente está centrado en disfrutar de una etapa de cambios y aprendizaje personal. «No tengo prisa, ninguna prisa y, sin embargo, se me antoja», reconoció durante la conversación.

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Además, Stephanie Cayo fue especialmente clara al explicar qué tipo de familia le gustaría construir. Aunque manifestó su respeto absoluto hacia las madres que afrontan la crianza en solitario, admitió que ella no se imagina desempeñando ese papel. Su deseo pasa por formar un hogar en el que exista una pareja estable y ambos puedan compartir la responsabilidad de criar a un hijo.

«Prefiero no ser mamá si no tengo una familia estable», afirmó la actriz, consciente de que su postura puede generar debate. Cayo insistió en que no pretende cuestionar otras formas de maternidad, sino explicar cuál sería su elección personal.

De este modo, la actriz pone punto final a las especulaciones sobre un posible embarazo y sitúa el foco en algo mucho más importante para ella: un deseo de futuro que existe, pero que no está dispuesta a vivir bajo presión ni a cualquier precio.