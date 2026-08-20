¿Bebé en camino?: Alejandro Sanz muestra las fotografías de sus vacaciones con Stephanie Cayo y desata los rumores

«Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro». Con estas palabras, Alejandro Sanz ha querido compartir con sus seguidores de Instagram algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones de verano. El artista ha publicado un carrusel de fotografías en el que presume de unos días marcados por el descanso, la familia, la amistad y la lejanía de los compromisos profesionales que habitualmente marcan su agenda.

En las imágenes, el intérprete de Corazón partío aparece disfrutando de la compañía de algunos de sus hijos, varios amigos y su pareja, Stephanie Cayo, a bordo de una embarcación en la que parecen haber encontrado el escenario perfecto para disfrutar de unos días en alta mar. Aunque no ha desvelado la localización, entre todas las fotografías hay una que ha acaparado especialmente la atención de sus seguidores y que, como no podía ser de otra manera, ha generado todo tipo de rumores al respecto.

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Se trata de una escena en la que aparece Stephanie Cayo, la actriz peruana con la que actualmente Alejandro Sanz mantiene una relación sentimental, haciendo una especie de corazón con sus manos sobre su tripita. Un gesto que muchos han interpretado como un posible anuncio de embarazo. «¿Está embarazada?», «Yo la he visto con tripita», «La foto de la novia haciendo un corazón tendrá algún significado?», «¿Soy la única que cree que ella está dando señales de que viene un bebé en camino?», escribían algunos de los internautas.

Por ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero si tenemos en cuenta las declaraciones que ofreció la modelo a la revista del saludo, hace tan solo unos días, se sabe que ella tiene intención de convertirse en madre. «Sí, también», respondía cuando la redactora le preguntaba sobre si quería tener hijos y formar una familia. Pero no solo eso. Y es que también confesaba que no tendría problema en volverse a casar (en esta ocasión, con Alejandro Rubio, su actual novio). «Creo que sería de otra manera, menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Pero creo que haría algo más especial e íntimo. Eso se conservará en su momento», expresaba.

Su historia de amor

Los rumores sobre que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo habían empezado un noviazgo surgieron a principios de este 2026. Tras semanas de especulaciones, el artista lo confirmó a través de sus redes sociales con un rotundo «no te puedo amar más». Sin embargo, tal y como la propia modelo confirmó, se conocían desde hace muchos años. «Antes de que yo me casara, ya nos conocíamos. Después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Y todo se dio de una manera natural y tranquila», contaba en ¡Hola! Desde entonces no se han separado y, tal y como se puede ver en el universo 2.0, ambos están más que integrados en los círculos de amistades y familiares del otro.