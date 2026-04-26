Quién es Stephanie Cayo: su edad, de dónde es, su profesión y su relación con Alejandro Sanz

No es ningún secreto que Stephanie Cayo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas y versátiles del entretenimiento latinoamericano. No solamente destaca por ser una excepcional actriz, sino también por ser una magnífica cantante y modelo. Por lo tanto, debido a su talento y a su enorme presencia, su carrera ha traspasado fronteras. Y no solamente por su constante presencia en proyectos televisivos, sino también en el cine. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Stephanie Cayo, sin dejar de lado diversos aspectos de su vida personal como son su edad, de dónde es y su vínculo con Alejandro Sanz.

La trayectoria profesional de Stephanie Cayo

Nacida en abril de 1988 en Lima (Perú), desde muy temprana edad, Stephanie Cristina Cayo Sanguinetti mostró interés por las artes escénicas. De hecho, cuando era apenas una niña, debutó en la televisión peruana. Eso sí, su primer gran reconocimiento llegó con las telenovelas locales, aunque rápidamente dio el salto a las producciones de ámbito internacional.

De hecho, uno de los proyectos que marcó un antes y un después en su carrera fue la serie Club de Cuervos, producida por Netflix, en la que Stephanie Cayo interpretó a Mary Luz Solari. Esa oportunidad le brindó otras tantas, como fue la de participar en ficciones colombianas como La marca del deseo,

Doña Bella, El secretario y La hipocondríaca.

Lejos de que todo quede ahí, hay que destacar que Stephanie Cayo también ha desarrollado una carrera musical, puesto que ha lanzado diversos sencillos. Aunque no ha alcanzado tanta exposición como en el terreno interpretativo, sí que le ha brindado la oportunidad de conectar aún más con sus seguidores.

Su vida personal

Debido a que desde muy temprana edad fue conocida en su Perú natal y, posteriormente, en todo el mundo, la vida de Stephanie Cayo siempre ha generado muchísimo interés para la prensa, especialmente la del corazón. A lo largo, se le ha vinculado con varias figuras reconocidas del mundo del entretenimiento.

De hecho, estuvo casada con el empresario Chad Champbell, de quien se divorció en 2018. Con posterioridad, mantuvo una relación sentimental con el actor español Maxi Iglesias, a quien conoció durante el rodaje de Hasta que nos volvamos a encontrar, una película que tuvo gran éxito en Netflix.

Recientemente, se ha relacionado a Stephanie Cayo con el cantante Alejandro Sanz, puesto que ambos fueron vistos juntos en diversas ocasiones. Un vínculo que ha llamado poderosamente la atención, especialmente por la diferencia de edad entre ambos, puesto que se llevan aproximadamente 20 años.

A pesar de todo, y aunque la actriz es cada vez más consciente de la expectación que genera su vida personal, es un hecho que siempre ha tratado de ser lo más discreta posible, en todos los aspectos. Y todo para tratar de conseguir uno de sus mayores objetivos, que no es otro que tratar de preservar su intimidad en la medida de lo posible.