Laura Madrueño se ha convertido en una de las presentadoras más conocidas de la televisión española gracias a su trayectoria en Mediaset y a su etapa al frente de Supervivientes. La periodista madrileña también destaca por su faceta como divulgadora ambiental, escritora y apasionada del submarinismo. Repasamos su edad, quién es su marido y cómo ha evolucionado su carrera profesional.

¿Cuántos años tiene Laura Madrueño?

Laura Madrueño nació en Madrid el 29 de octubre de 1986. En 2026 tiene 40 años y se ha consolidado como una de las presentadoras más populares de Mediaset gracias a su trabajo al frente de Supervivientes. Su trayectoria profesional combina periodismo, divulgación medioambiental y televisión, una mezcla que le ha permitido convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

Quién es Laura Madrueño

Laura Madrueño (36 años) era hasta hace poco un rostro apenas conocido en la pequeña pantalla. Comenzó a hacerse más popular a raíz del temporal Filomena en enero de 2021 ya que la vimos aparecer no sólo en los informativos de Telecinco, sino también en otros espacios de la cadena como ‘El Programa de Ana Rosa’ y también en ‘Sálvame’. Precisamente en este programa conoció a Jorge Javier Vázquez y rápidamente la audiencia se dio cuenta de la química entre ambos.

Tras consolidarse como una de las meteorólogas más populares de Telecinco, Laura Madrueño dio el salto a los programas de entretenimiento. Su perfil cercano y su experiencia delante de las cámaras la llevaron a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Mediaset.

Durante varios años estuvo al frente de las conexiones desde Honduras en Supervivientes, una experiencia que la consolidó como una de las presentadoras más populares de la cadena.

¿Dónde vive Laura Madrueño?

Laura Madrueño reside habitualmente en Madrid, ciudad donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Sin embargo, debido a sus compromisos laborales y a su pasión por los viajes, pasa largas temporadas desplazándose a distintos destinos nacionales e internacionales.

Durante las grabaciones de Supervivientes permanece varios meses en Honduras, desde donde conduce el reality y acompaña a los concursantes durante toda la aventura.

Tras finalizar su etapa en Honduras, la presentadora ha vuelto a centrar gran parte de su actividad profesional en España, donde desarrolla nuevos proyectos televisivos y relacionados con la divulgación medioambiental.

La trayectoria profesional de Laura Madrueño

Aunque gran parte del público la conoce por Supervivientes, Laura Madrueño acumula una amplia experiencia en televisión. Sus primeros pasos en Mediaset estuvieron ligados a los servicios informativos, donde comenzó trabajando en la redacción antes de dar el salto delante de las cámaras.

Sus inicios en Mediaset

Uno de los momentos que marcó el inicio de su exposición pública fue cuando grabó unas impactantes imágenes durante el naufragio de una embarcación turística en Tailandia. Tras relatar la noticia para los informativos de la cadena, empezó a adquirir una mayor presencia en pantalla.

Su trabajo en Informativos Telecinco

Posteriormente se convirtió en una de las responsables de la información meteorológica de Telecinco. Su cercanía y naturalidad hicieron que se ganara rápidamente el cariño de la audiencia, participando también en otros programas de la cadena.

El salto a Supervivientes

En 2023 asumió el reto de presentar Supervivientes desde Honduras. Desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental del reality, siendo la encargada de acompañar a los concursantes durante toda la aventura.

Su salida de Supervivientes

Después de varias ediciones al frente del reality desde Honduras, Laura Madrueño cerró su etapa en Supervivientes en 2026. La periodista explicó que necesitaba recuperar tiempo en España tras varios años compaginando su vida personal con largas estancias fuera del país.

La profesión de Laura Madrueño y sus comienzos en Mediaset

Con su fichaje por ‘Supervivientes’ Laura Madrueño da un salto profesional enorme. Pasó de ser la chica de ‘El Tiempo’ a la presentadora de uno de los realitys más vistos de la televisión.

Esta licenciada en Comunicación está vinculada a los informativos de Telecinco desde el año 2014. La conocemos por acompañar a Pedro Piqueras y dar paso a ‘El Tiempo’, pero su debut en concreto tuvo que ver con unas imágenes de un naufragio que ella misma grabó, por lo que fue la encargada de dar la noticia al respecto, cuando trabajaba en la redacción de informativos de Mediaset y sin que nunca antes hubiera aparecido en pantalla.

La madrileña había estado de viaje en Tailandia, donde fue testigo del naufragio de un barco de buceo. El vídeo que tomó mostraba a los turistas saltando al agua mientras su embarcación se hundía. Madrueño pudo grabarlo todo porque era de las pocas personas que estaban en el barco que había ido al rescate de esos turistas. De hecho ella misma aparecía en el vídeo gritando y dando indicaciones a los turistas para que abandonaran el barco que comenzaba a hundirse.

Madrueño aseguró que ser testigo de aquello la impactó muchísimo y tras ser quien contó la noticia, comenzó a aparecer en la sección de el Tiempo de los informativos. A partir de ahí también empezó a colaborar esporádicamente en ‘El Programa de Ana Rosa’, siempre informando de la previsión meteorológica. Y ahora la veremos en un nuevo rol, como una de las presentadoras de ‘Supervivientes’.

Pero además de su trabajo en televisión, Madrueño es también fundadora la productora We are Water Films, encargada de realizar films submarinos, una de sus grandes pasiones, el agua y el submarinismo.

Además de esta faceta de productora, también tiene un libro en el mercado relacionado con la misma temática. ‘Somos agua’ en este libro explica los principales problemas de los océanos. Seguro que podrá seguir investigando y escribiendo desde Honduras. Un proyecto nuevo que encaja a la perfección en una carrera profesional que ha ido creciendo por momentos.

Laura Madrueño y su pasión por el mar

Más allá de la televisión, Laura Madrueño mantiene una estrecha relación con el mundo marino. Es una apasionada del submarinismo y de la conservación de los océanos, una afición que ha influido de forma decisiva tanto en su vida personal como profesional.

De hecho, fundó la productora audiovisual We Are Water Films, especializada en contenidos relacionados con el medio marino. Además, ha participado en proyectos de divulgación ambiental y ha publicado el libro Somos agua, centrado en la importancia de proteger los ecosistemas marinos.

¿Quién es el marido de Laura Madrueño?

Laura Madrueño está casada con Álvaro Puerto, fotógrafo y gran aficionado al mar y a los viajes. Ambos comparten una profunda pasión por el submarinismo, la naturaleza y la aventura, aficiones que han estado muy presentes en su relación desde el principio.

La pareja se dio el «sí quiero» en 2022 en una original ceremonia celebrada a bordo de un barco. Posteriormente organizaron una segunda boda junto a familiares y amigos para compartir ese momento tan especial con su entorno más cercano.

A pesar de su popularidad, tanto Laura Madrueño como Álvaro Puerto han optado por mantener gran parte de su vida privada alejada de los focos mediáticos.

Además repitieron experiencia ya que se casaron por segunda vez, con una boda «campestre» que además fue portada de una revista.

El motivo de celebrar dos bodas tuvo que ver con el hecho de que a la primera, al ser en un barco apenas tuvo invitados. La segunda en cambió sirvió para reunir a toda la familia y amigos de la pareja.

¿Tiene hijos Laura Madrueño?

Actualmente Laura Madrueño no tiene hijos. La presentadora siempre ha mantenido una actitud discreta respecto a su vida privada y familiar, centrando gran parte de sus apariciones públicas en su carrera profesional y en sus proyectos relacionados con el medio ambiente y la divulgación.

Laura Madrueño se ha consolidado como una de las comunicadoras más versátiles de la televisión española. Su paso por Supervivientes, unido a su trabajo en divulgación ambiental y producción audiovisual, la han convertido en una figura cada vez más reconocida dentro y fuera de la pequeña pantalla.