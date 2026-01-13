El PP plantea una reforma para que el Gobierno no pueda esquivar las preguntas de control del Congreso

El Partido Popular plantea una reforma del Reglamento del Congreso para evitar que el Gobierno esquive el control de la oposición en el Pleno. Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Cámara Baja con la que los de Feijóo proponen limitar el tiempo que tiene el Ejecutivo para notificar las ausencias de sus ministros. También pretenden impedir que respondan con «evasivas» a las preguntas de la oposición.

Según consta en el escrito del Grupo Popular al que ha tenido acceso OKDIARIO, el objetivo final de su propuesta pasa por hacer cumplir al Gobierno de Pedro Sánchez las normas que rigen el funcionamiento del Congreso y, con ello, someterse al control de los distintos grupos parlamentarios, incluido el principal partido de la oposición que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La norma, en definitiva, lo que plantea es una modificación del Artículo 188 del Reglamento. En concreto, su apartado tercero, en el que los de Feijóo proponen que en cada debate y tras la formulación de las preguntas que hacen los partidos en la sesión de control en el Pleno, el Gobierno responda «a la cuestión que le sea planteada, sin que sean admisibles evasivas o digresiones ajenas a la pregunta formulada».

Una medida, la del PP, a fin de evitar el «menoscabo de la función de control» del Parlamento. Según el texto, la negativa del Ejecutivo a someterse al control tanto del Congreso como del Senado –en dos años Sánchez sólo ha acudido en dos ocasiones a la Cámara Alta–, supone tanto su deterioro como una «vulneración del derecho fundamental» al suponer «una lesión del ius in officium», es decir, un golpe al derecho al ejercicio de la función de ambas cámaras.

Límites para notificar ausencias

Otra de las propuestas del grupo que pilota Ester Muñoz en el Congreso es añadir un apartado más al Reglamento para que se establezca un plazo de «cuarenta y ocho horas, como mínimo, del plazo fijado para la presentación de las preguntas e interpelaciones» para que el Gobierno pueda comunicar a la Cámara Baja qué miembros no estarán presentes en el Pleno, así como la razón de sus ausencias.

Un planteamiento similar al ya incorporado gracias a la mayoría que el PP ostenta en el Senado, que busca, por tanto, contrarrestar las tretas del Gobierno para evitar rendir cuentas por su trabajo en el Pleno. Según sostienen en su escrito, una práctica que se ha convertido en «habitual» para «zafarse del control del Ejecutivo por el Congreso».

Fuentes parlamentarias, en conversaciones con este periódico, han cargado precisamente contra estas cuestiones. A su juicio, viene a ser ya un ejercicio rutinario que los miembros del Ejecutivo notifiquen sus ausencias una vez que los grupos en la Cámara han registrado sus preguntas parlamentarias.

También añaden que, al notificar previamente los motivos de su baja, impiden que los grupos puedan plantear determinadas cuestiones. No obstante, critican haberse dado también casos en los que «súbitamente desaparecen los compromisos ineludibles por los que habían declarado ausencia y, sorprendentemente, cuando ya está cerrado el orden del día de la sesión plenaria, sí que pueden asistir», zanjan.