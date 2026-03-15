Previsión del tiempo en Castilla y León: cielos nublados y lluvias débiles según AEMET

Hoy, 15 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte y el Sistema Ibérico, donde se esperan precipitaciones débiles. En el resto de la región, los intervalos nubosos dominarán. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en buena parte del territorio. Además, se prevén heladas débiles en zonas montañosas y vientos flojos del noroeste y norte.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 15 de marzo

Cielo nublado y brisa fresca en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunos rayos de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 12 grados, la mañana será fresca, pero la sensación térmica podría descender hasta los 2 grados, así que es recomendable abrigarse bien. La brisa, que soplará del norte a una velocidad de 25 km/h, puede hacer que el ambiente se sienta un poco más frío, así que no olvides tu chaqueta.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono gris, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más despejado. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 12 grados, mientras que la humedad, que rondará el 50%, hará que el aire se sienta más ligero. Con el sol asomándose tímidamente hasta las 19:28, habrá tiempo suficiente para disfrutar de la luz del día antes de que la noche se adueñe del cielo.

Zamora: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias, que podrían intensificarse hacia la tarde.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, la tarde traerá un descenso térmico y un viento que alcanzará ráfagas de hasta 40 km/h. La humedad, que puede llegar al 85%, hará que la sensación térmica se sienta aún más fría, con mínimas de 4 grados. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco con sol brillante

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 4°C y la sensación térmica puede descender hasta 3°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza desde su salida a las 07:34. Sin embargo, la humedad relativa alcanzará niveles altos, llegando hasta el 95%, lo que generará una sensación de pesadez en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15°C y una sensación térmica que podría llegar a los 16°C. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que se recomienda precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de las aproximadamente 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:29.

Valladolid: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar del aire libre. Aunque se prevén vientos suaves, no se esperan lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de un café en una terraza, aprovechando la tranquilidad que ofrece el día. Las condiciones son perfectas para realizar actividades cotidianas al aire libre, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Cielos cubiertos y lluvia matinal en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frío que puede llegar a ser intensa, con temperaturas mínimas alrededor de 3 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien. A medida que avance el día, la lluvia dará paso a una tarde más tranquila, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán hasta 9 grados. Aunque el viento soplará con cierta fuerza, la mejora en el tiempo permitirá disfrutar de un paseo, así que no olvides una chaqueta ligera.

Palencia: cielos nublados y chubascos matutinos

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían refrescar aún más el aire, mientras el viento del norte sopla a 15 km/h, aportando una sensación térmica de 13 grados.

Por la tarde, el cielo se despejará y las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino. Con la probabilidad de lluvia disminuyendo a cero, es un buen momento para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda abrigarse ante la posible sensación térmica más baja.

Cielos despejados y brisa fresca en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados. La sensación térmica puede bajar hasta -3, así que es recomendable abrigarse bien antes de salir. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 10 grados por la tarde. La brisa del norte, con ráfagas que pueden llegar a los 45 km/h, aportará un toque fresco. No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas disfrutar del sol.

Segovia: cielo cubierto con chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una probabilidad de chubascos intermitentes que se extenderán hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán los 4 a 7 grados. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará a 25 km/h, aportando un ligero frescor, mientras que por la tarde el sol comenzará a asomarse, elevando el mercurio hasta los 10 grados.

Con la llegada de la tarde, se espera un notable cambio en el clima, ya que la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, dejando atrás las precipitaciones. Se recomienda disfrutar de un paseo al aire libre, ya que la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 7 grados y el cielo se despejará, brindando un respiro tras la inestabilidad matutina.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán los 2°C y una sensación térmica que podría descender hasta -2°C. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará a una velocidad media de 30 km/h, aportando un toque de frescura.

Por la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas, alcanzando un máximo de 8°C. La probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, dejando atrás un día de inclemencias para dar paso a una noche tranquila. Con más de 11 horas de luz, la jornada se presenta variable, ideal para disfrutar de un paseo bajo el cielo soriano.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET