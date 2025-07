Ni ‘Iron Man’ ni ‘Sherlock Holmes’: ésta es la película con la que Robert Downey Jr. recuperó su carrera

En la actualidad está considerado como una de las grandes estrellas de Hollywood, pero Robert Downey Jr. es uno de esos intérpretes que ha vivido el ostracismo de la industria para vivir, el ya clásico resurgir de ave fénix tan característico de la meca del celuloide. Ahí están Michael Keaton, Drew Barrymore o el reciente caso de una Demi Moore que obtuvo su nominación al Oscar por La sustancia (2024). Sin embargo y a diferencia de estos perfiles, el actor norteamericano no sólo logró reponerse de sus problemas con las drogas y su conflictiva actitud que le llevó a ser despedido de la serie Ally Mcbeal (1997), sino que gracias a su papel de Tony Stark en Marvel terminaría convirtiéndose años después en la figura mejor pagada del audiovisual. No obstante y aunque muchos piensan que Iron Man o Sherlock Holmes fueron el principio de su vuelta al ruedo comercial, lo cierto es que bastante antes lo vimos en una desternillante cinta que representa uno de los mejore ejemplos del subgénero Buddy movie: Sí, por supuesto nos referimos a Kiss Kiss Bang Bang (2005).

Hijo del director Robert Downey Sr., el ganador de la estatuilla dorada a mejor actor de reparto por Oppenheimer (2023) comenzó a despuntar a mediados de los 80 gracias a varias comedias románticas de adolescentes. Pero no pasó demasiado tiempo desde que la Academia comenzó a tomarlo en serio, otorgándole su primera nominación a los 27 años por Chaplin (1992). Desde entonces fue empalmando proyectos interesantes del impacto de Corazones y almas (1993), Restauración (1994) o Asesinos natos (1994). Siendo este último trabajo de Oliver Stone, una de esas producciones donde comenzaría a manifestar un comportamiento errático que le llevaría a que en 1999 fuese condenado a tres años de prisión, llegando a cumplir 15 meses en la penitenciaría de Corcoran. Aquella estancia fue determinante para reforzar su carácter y sus ganas de permanecer sobrio, pero el negocio del cine no tenía tan claro que el neoyorquino pudiese ser un actor de fiar para una gran inversión. Por eso, cuando se habla sobre este tema de su pasado, muchos aluden al papel del rol del multimillonario de los Vengadores para explicar su renacer. Y en realidad, eso simplemente funcionó como una consecuencia de toda una serie de títulos que volvieron a demostrar su carisma y valor como intérprete. Es aquí donde entra la relevancia del filme dirigido por Shane Black. Película que por desgracia, hoy no se encuentra disponible gratis con ninguna suscripción.

‘Kiss Kiss Bang Bang’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Kiss Kiss Bang Bang es la siguiente: “Harry Lockhart es un ladrón de poca monta que tras un desafortunado robo, termina por accidente metido en una audición de detectives de Hollywood. Su aparición convence al productor ejecutivo que la noche a la mañana lo mete en un avión directo a Los Ángeles para hacer otra prueba para el papel. En medio de un mundo lleno de profesionales, estafadores, perdedores y aspirantes a estrellas, a Harry le adjudican al duro detective privado Perry van Shrike, del cual tendrá que aprender la profesión para preparar su prueba definitiva. Claro está, todo se complica cuando hay un asesinato de verdad de por medio”.

Aparte de Robert Downey Jr., en Kiss Kiss Bang Bang destaca la participación de un también fantástico Val Kilmer y de una Michelle Monaghan que comenzaba a despuntar en la industria. Tras ellos, encontramos a Corbin Bernsen, Dash Mihok, LarryMiller, Rockmond Dunbar y Shannyn Sossamon. El guion corrió a cargo del propio Blake, un maestro dentro de esta tipología de largometrajes que ya nos había regalado años atrás el guion de la estupenda El último Boy Scout y el material de la trilogía de Arma letal. Como director, después Downey Jr., lo recuperaría para Iron Man 3 (2013), mientras que en 2016 regresaría con Dos buenos tipos, otra infravalorada apuesta cómica de la que todavía esperamos una secuela.

El futuro de Robert Downey Junior

Tras su triunfo en los Oscar con una campaña en la que renegó de su trayectoria en el cine de superhéroes, Robert Downey Jr. sorprendió a todos anunciando su regreso a la casa de las ideas, esta vez para interpretar al villano el Dr. Doom. Por tanto, en 2026 lo veremos ser en enemigo principal de los Vengadores en Avengers: Doomsday. Ese mismo año, coprotagonizará junto a Robert Pattinson y Amy Adams lo nuevo de Adam Mckay para Netflix, Average Height, Average Build.

Aunque no se encuentre de forma gratuita bajo suscripción, los interesados en ver la divertidísima Kiss Kiss Bang Bang pueden encontrarla bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.