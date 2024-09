‘Cola Wars’: la batalla entre Coca-Cola y Pepsi tendrá una película producida por Steven Spielberg

Las producciones basadas en hechos reales generalmente funcionan bien en la industria del cine. El componente biográfico despierta el interés del público y además, suele llegar acompañado del beneplácito de la crítica. Unas virtudes que seguramente crecerán mediáticamente, cuando Cola Wars llegue a los cines de todo el mundo. La guerra entre Coca-Cola y Pepsi tendrá una película que irá de la mano de grandes nombres del celuloide, con Steven Spielberg como productor ejecutivo y el cineasta Judd Apatow tras las cámaras. El proyecto todavía se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, pues Sony Pictures adquirió la licencia el pasado mes de abril…¿Colaborarán ambas marcas en la promoción? ¿Harán alguna acción especial para la película? ¿Firmarán una paz comercial temporal? A pesar de conocer muy poco aún de la cinta, el propio anuncio y sus implicados, la han colocado como uno de esos títulos a seguir en el futuro más inmediato.

El rey Midas de Hollywood supervisará Cola Wars desde los despachos de su sello Amblin Entertainment, mientras que los encargados de escribir la guion serán Ben Queen y Jason Shuman, guionistas de la serie Acapulco de Apple TV + y productores de la cancelada ficción de HBO, Winning Time. Especializado en el terreno de la comedia, Apatow no dirige nada desde el estreno de la desastrosa La burbuja en 2022, aunque el pasado verano supimos que se pondría tras las cámaras en un documental sobre Mel Brooks. Su presencia indica que ineludiblemente y conociendo su recorrido fílmico, Cola Wars mantendrá un tono ágil y ligero, alejado de la sobriedad con la que otros podrían afrontar el tema. Para hacernos una idea de esa vis cómica, sólo hay que atender a la filmografía del neoyorquino, responsable de largometrajes como Virgen a los 40, Lío embarazoso o Si fuera fácil.

Por su parte, Spielberg está viviendo una especie de regreso a su anterior cine. Producirá Jurassic World: Rebirth y al mismo tiempo dirigirá un largometraje de Ovnis todavía sin título programado para 2026. La última película que dirigió fue Los Fabelman, la cual consiguió hasta siete nominaciones en los Oscar de 2022. Su presencia asegura que esta será una apuesta que estará auspiciada posiblemente, por un sentimiento nostálgico de los 80. Década en el que el enfrentamiento de las dos gigantescas corporaciones se lanzaron a una batalla de comunicación inaudita por convertirse en la bebida gaseosa favorita del público norteamericano.

Al estilo de ‘Air’

Cuando hablamos del atractivo de los biopics en el mercado del entretenimiento, también nos referimos al reciente interés de las compañías por retratar las relatos corporativas que forman parte del desarrollo y crecimiento del país de las barras y estrellas. La noticia sobre el desarrollo de Cola Wars, filtrada a los medios norteamericanos, habla además de que el proyecto tendrá un tratamiento parecido al que tuvo Air. La película dirigida por Ben Affleck narraba el nacimiento del contrato de Michel Jordan y Nike, el cual cambiaría para siempre los patrocinios deportivos en el mundo del deporte.

El último ejemplo de esta tipología de películas corrió a cargo de Netflix con Sin edulcorar. Una comedia que narraba el enfrentamiento en los 60 de Kellogg’s y Post por crear el producto definitivo que cambiase para siempre los desayunos. Golpe a Wall Street o El fundador son, otros casos en los que un desarrollo comercial competitivo camina junto a los hechos biográficos de unos protagonistas que habitualmente, se desenvuelven en historias de superación, éxito y por qué no decirlo puro American way of life. Deadline, el primer medio en hacerse eco de la noticia, matizó que todavía era demasiado pronto para una fecha aproximada. Pero lo más seguro es que Sony quiera programarla como muy tarde para 2026. Habrá que esperar para conocer más detalles de la producción.

‘Cola Wars’: ¿Coca-Cola o Pepsi?

Todavía se tiene confirmar que el núcleo de la trama vaya a concentrarse en la década de los 80, pero teniendo en cuenta que estos fueron los años más candentes del enfrentamiento, todo apunta que ese periodo será clave en el desarrollo de los acontecimientos y personajes que todavía están por especificar.

Hoy, Coca-Cola parece haberle ganado el partido mundial a Pepsi. No obstante, esta sigue teniendo millones de adeptos por todo el mundo e incluso, supera a su gran rival en muchos países a nivel de consumo. Todo ello, fruto de un enfrentamiento que lejos de extinguir a alguna de las dos corporaciones, las convirtieron en sellos de identidad y pertenencia mucho más fuertes con su público objetivo. Por aquella época, la rivalidad llevó a que Pepsi reclutase a Michael Jackson y a Coca-Cola cambiando su fórmula, obteniendo una respuesta rotundamente negativa por parte de los clientes. Al mismo tiempo, las catas de sabor a ciegas siguieron haciendo mucho daño a la líder que veía, cómo su principal némesis y antagonista, le comía cuota de mercado. Por no hablar de toda la colección de anuncios en los que directamente se mencionaban y ridiculizaban con divertidas situaciones que todavía se recuerdan en la actualidad.