La triste razón por la que el director David Lynch ya no puede hacer más cine

Los cinéfilos llevan mucho tiempo esperando que David Lynch vuelva a la dirección. Pero desgraciadamente, lo más probable es que la cinta de 2006 Inland Empire vaya a ser su último trabajo fílmico. La razón, la daba de dar el propio cineasta en una reciente entrevista, donde ha confesado estar confinado en casa por culpa del diagnóstico de un enfisema en sus pulmones. Lynch es uno de esos realizadores carismáticos por su obra y por su comportamiento fuera del set. Desde iniciar una campaña inaudita con el objetivo de conseguir una nominación al Oscar para Laura Dern, hasta cultivar su propio café y venderlo por internet. Aunque aun con todo, el ganador del Oscar honorífico ha matizado que estaría abierto a dirigir de forma remota si fuese necesario.

A sus 78 años, el estado de salud de Lynch es bastante grave debido a su consumo continuado de tabaco y es que lo único que hemos podido saber de él es a través de sus redes sociales, donde durante un tiempo daba su parte meteorológico de la ciudad de Los Ángeles. Tampoco lo ha tenido fácil por otra parte con sus intentos de seguir creando su arte visual, ya que una de sus últimas propuestas fue rechazada por las mismísima Netflix. Eso sí, pudimos verle interpretar al cineasta John Ford en The Fabelmans de Steven Spielberg el pasado 2022. La imposibilidad de enfrentarse a las grandes necesidades de la produccion de un largometraje no le ha impedido en cambio, rodar hasta tres videos musicales en 2024; Chrystabell: The Moon’s Glow, Chrysta Bell: The Answers to the Questions y Chrystabell & David Lynch: Sublime Eternal Love.

David Lynch no puede salir de casa

En la entrevista, Lynch contó en primicia que no podía salir de casa. Algo que explicaba también en cierta medida lo poco que hemos podido disfrutar de su trabajo, desde que volvió a la pequeña pantalla con su personalísima Twin Peaks: The Return. Una situación que además se agrava con los sucesivos brotes de Covid, los cuales podrían complicarle mucho la salud si se contagia o enferma de un simple enfriamiento. Por si esto fuera poco, el director de Una historia verdadera contó que tampoco puede hacer grandes esfuerzos físicos.

«He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo, Así que estoy confinado en casa, me guste o no. No puedo salir. Debido al Covid, sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado», explicaba. El director siempre ha expresado su amor por el café y por el tabaco, dos vicios que con el tiempo ha tenido que ir eliminando de su vida.

En la entrevista concedida a la revista Sigth & Sound, agregó sólo poder caminar «una corta distancia antes de quedarse sin oxígeno». Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé que el enfisema, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica sea la tercera causa principal de muerte en todo el mundo en 2030. La triste noticia dada por Lynch hace que obviamente sea menos probable que haga otra película o serie de televisión. No obstante, el director no descartó volver a dirigir si existiese alguna oportunidad. «Lo haría de forma remota si fuera necesario», aunque también agregó que eso es algo que no le «gustaría tanto».

Tiene esperanza con cierto proyecto

David Lynch también le contó al medio que todavía tiene esperanzas en que su guion Antelope Don’t Run No More llegue algún día a las salas. «No sabemos que nos deparará el futuro. Pero mantenemos la esperanza». El autor tenía previsto filmar para Netflix una serie que iba a llamarse Unrecorded Night en 2020, antes de que el programa se cancelase debido a la pandemia. Mientras tanto, la productora Sabrina Sutherland, contó como el director está inmerso en la restauración de su catálogo para Criterion:

«Él cree que, como director, debería ser él quien se asegure de que todo esté correcto, en lugar de permitir que la distribuidora tome las decisiones técnicas y artísticas. Le ha encantado utilizar DolbyVision para sus proyectos cinematográficos, así como otros nuevos avances técnicos para mejorar el aspecto digital y hacer que la película tenga el aspecto que debería», contaba la que es su productora habitual.