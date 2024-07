Laura Dern cuenta cómo su universidad la rechazó después de ser elegida para ‘Terciopelo azul’

Después de una carrera de más de 40 años y de lograr los mayores reconocimientos profesionales, nadie duda del talento inherente de una figura como la de Laura Dern. Pero pese a todo, ni siquiera la californiana se libró de tener unos comienzos difíciles en los que tuvo que tomar decisiones complicadas sobre su futuro profesional. No hablamos de falta de trabajo o de las pocas oportunidades que sí que palidecieron otros compañeros de profesión, sino del rechazo por parte de su universidad al aceptar estar en el reparto de Terciopelo azul. Y es que el gran clásico del thriller psicológico de los 80 no era en principio, una historia en la que muchos confiasen a pesar de la ya excelente trayectoria de su director, David Lynch.

Puede que ahora todo le vaya genial en el campo profesional, pero la actriz fue tratada como una más cuando con 17 años ingresó en la UCLA (Universidad de California de Los Ángeles). Y eso que en realidad, su carrera podría haber estado salpicada por ser una nepo-baby, siendo hija de dos grandes intérpretes como Diane Ladd y Bruce Dern. Herencia familiar que no le sirvió de mucho, cuando le pidieron que abandonase la prestigiosa universidad después de ser elegida por Lynch para compartir pantalla con Kyle MacLachlan. Dern expresó su deseo de seguir con su formación universitaria, aun teniendo que entregar trabajos a distancia por el rodaje e incluso intentó convencer a los máximos responsables de la institución mostrándoles el guion de David Lynch. Pero incluso con todas aquellas credenciales y el prestigio que ya tenía el cineasta, desde la UCLA le obligaron a elegir: ellos o el onírico realizador. Y claro, el tiempo le dio la razón a la actriz, quien formaría una gran amistad personal y profesional con el visionario narrador.

UCLA o David Lynch

En una reciente entrevista, Laura Dern contaba cómo lamentaba su experiencia en el pasado, cuando le pidieron abandonar la prestigiosa universidad después de ser elegida en la producción de Dino de Laurentiis. Una vez tenía la aprobación de Lynch, Dern se puso en contacto con todos lo profesores y personal necesarios para ver si podía obtener una licencia para ir a filmar la película, pero se la negaron en todo momento. Todo esto a pesar de su voluntad de completar su carga de estudios al mismo tiempo.

«Tenía 17 años y estaba muy emocionada por entrar en la UCLA», recordaba la actriz, quien además estuvo muy poco tiempo dentro de la organización educativa, pues tanto su acceso a la formación universitaria como la selección del casting llegaron temporalmente muy parejas a su vida. «Estuve allí dos días, hice un audición y me ofrecieron el papel en Terciopelo azul. Estaba extasiada, adoraba a David Lynch, como lo hacia la gente por El hombre elefante y Cabeza borradora», continuaba explicando. Sin embargo, nada pudo evitar la negativa por parte de los catedráticos, docentes y la parte administrativa de la UCLA:

«Escribiré trabajos, volveré y duplicaré las clases», esgrimía Dern en el podcast Where Everybody Knows Your Name, de los actores Ted Lanson y Woody Harrelson. En UCLA, Dern iba a comenzar a cursar psicología y periodismo y aunque compartió el material de Lynch como estrategia de convencimiento, lo cierto es que la incredulidad y la negativa del profesorado fue todavía mayor. «En primer lugar, si tomas esta decisión, ya no serás bienvenida en la UCLA, estarás fuera. Pero en segundo lugar, después de leer este guion, que renuncies a tu educación universitaria por esto es una locura», le llegaron a decir desde la institución educativa.

Laura Dern y la carrera del cineasta

Laura Dern reconoció la naturaleza impactante del trabajo de Lynch, pero por otra parte explicó la situación con cierta ironía ya que en la actualidad, Terciopelo azul es una película obligatoria para muchos estudiantes en la UCLA. «Hoy si quieres hacer un máster de cine en esa escuela, cuando escribes una tesis, hay tres películas que debes estudiar…¿Y sabes cuál es una de ellas? Me cabrea», terminaba de contar la actriz de Jurassic Park en el programa de radio online.

A pesar de no haber conseguido ningún galardón, ni reconocimiento en sus colaboraciones con Lynch, no podemos entender la carrera de Dern sin la influencia del polifacético artista. A Terciopelo azul le siguieron Corazón salvaje e Inland Empire. Además de guardarle un papel para Twin Peaks: The Return. Hoy en día, el director parece retirado de la industria mientras que Dern estrenará en 2025 dos nuevos largometrajes: Morning y Monsanto.