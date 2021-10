Si tuviésemos que elegir un periodo de tiempo de la historia para consumir música, cine y en general cultura pop icónica, seguramente la mayoría de respuestas señalaría a la década de los 80 como la opción más factible. Y es que, los años de las hombreras supusieron un despliegue de creatividad sin parangón. Música, moda y cine se mezclaron para no volver a separarse nunca y concretamente, en el séptimo arte comenzó a popularizarse una de las tendencias que todavía, a día de hoy, se mantienen en Hollywood: Las franquicias, sagas, secuelas y trilogías de las diferentes compañías. Para recordar tan nostálgicos años, vamos a viajar a los 80 con esta serie de películas que podemos encontrar en Amazon Prime Video:

‘Aterriza como puedas’ (1980)

Mira, como dice el meme, si no se ríe con ninguno de los gags de Aterriza como puedas ya puedes sacar a pasear la “red flag” (bandera roja). La película de los hermanos Zucker (David y Jerry) tiene varias entregas, pero es en esta, donde su humor absurdo alcanza una maestría absoluta. Esta historia sobre un avión comercial que se queda sin pilotos, es la receta definitiva para cualquiera de los problemas que podamos tener en un mal día.

‘E.T. El extraterrestre’ (1982)

¿Cómo vamos a hablar de los 80 sin Steven Spielberg? El Rey midas del cine comercial ha creado grandes títulos en todas las décadas desde los 70, pero es en esta donde encandiló a toda una generación de jóvenes. El modelo de amistad que el director consiguió crear con el extraterrestre y Elliot ha sido repetido hasta la saciedad en el futuro, por otros cineastas que llegaron después como, por ejemplo J.J. Abrams.

‘Flashdance’ (1983)

Vale que no tiene el nivel cinematográfico del trabajo de Spielberg, pero intenta verla sin mover un músculo cuando suene she is a maniac. Los 80 son, sobre todo música y a lo largo de los años se crearon una gran cantidad de historias en las que la banda sonora era un punto fundamental. Flashdance es una de ellas.

‘Regreso al futuro'(1985)

No, Regreso al futuro no quiere ser una saga que mire con lupa la ciencia de los viajes en el tiempo. Al menos, la primera es una película de aventuras divertidísima, en la que resulta curioso ver a un personaje de los 80 viajar a 1955. Del mismo modo es divertido ver cómo en su secuela, imaginaban los avances alcanzados en 2015, la verdad es que no dieron ni una.

‘Big’ (1988)

De pequeños, todos hemos soñado con ser adultos. El del protagonista de Big se hizo realidad en una feria y su versión madura fue la de Tom Hanks. Bueno, madura por fuera porque por dentro seguía siendo el niño de siempre. Lejos de ser simplemente una comedia de los 80, Big mostraba un trasfondo importante sobre crecer y aceptar responsabilidades antes de tiempo.