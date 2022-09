Kyle Maclachlan cuenta cómo lo trato Hollywood después de ‘Dune’: «Fui un paria»

Kyle MacLachlan, el actor fetiche de David Lynch, pensó que su carrera se había terminado después protagonizar Dune. La primera adaptación en pantalla grande de la obra de Frank Herbert se estrenó en 1984, resultando ser un fracaso comercial y de crítica absoluto. Hoy en día, está considerada una película de culto pero en el momento, tal y como relata su propio protagonista en una entrevista reciente para Criterion Collection Closet Picks, fue una etapa bastante dura.

Had a wonderful time visiting @Criterion's closet. Thanks for having me in…and for the great coffee! 🎥☕️ https://t.co/zYRrHroqOI — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) September 6, 2022

“Dune no resultó bien, después de eso, me sentí como un paria en los negocios. Sin trabajo, sin nada”, señalaba el actor de Twin Peaks. Un resultado que entristeció al propio director David Lynch, quien tuvo que sacar adelante un encargo el que pudo tomar muy pocas decisiones. Después de que Ridley Scott se apartase del proyecto, por considerar que la obra debía dividirse en dos partes, Raffaella De Laurentis (hija del legendario productor Dino De Laurentis), escogió a Lynch para llevar a cabo el proyecto. En sus últimas declaraciones, el maestro de lo onírico habló de la frustrada propuesta: “Siempre digo que Dune es un tristeza gigantesca en mi vida. No tenía el corte final en esa película. No tenía el control creativo total. La película no es la que hubiera hecho si hubiese tenido ese control final. Es un poco triste”.

Por suerte y, aunque el fracaso de Dune supuso que el siguiente proyecto se retrasaría más de lo esperado, Lynch volvió a contar con Kyle Maclachlan para Terciopelo azul. Una elección que a día de hoy, el intérprete sigue agradeciendo: “Terciopelo azul fue una especie de renacimiento para mí. Tan traumático como fue Dune para Lynch. Terciopelo azul fue una realidad completamente diferente. Estábamos en nuestro elemento. Y ese es el punto; hicimos Dune juntos y fácilmente podría haber dicho ‘Bueno, ese Kyle realmente no ayudó a la película, así que voy a buscar a alguien más’. No hizo eso. Él me quería en el papel y estaré eternamente agradecido. Gracias, David”.

El actor volvió en 2017 a su papel del agente Cooper en Twin Peaks y en el futuro tiene varias producciones por delante como la serie sobre el videojuego Fallout, el debut cinematográfico de Zöe Kravitz como directora en Pussy Island. Este septiembre estrenará junto a Jon Hamm (Mad Men), mientras que Miranda’s Victim se estrenará en 2023 ya que todavía se encuentra en plena postproducción.