La película que fue un fracaso comercial absoluto y ahora triunfa en Netflix

Dentro de todas las ventajas e inconvenientes comerciales que pueda tener el enfrentamiento entre cine y el streaming, hay algo que no se le puede negar al cambio de paradigma del consumo audiovisual: ofrece una nueva oportunidad a los fracasos. Es algo que no viene de nuevas y que en su momento, ya se dio sin la necesidad de que existiese el consumo audiovisual bajo plataformas de suscripción. En la década de los 90 no fueron pocos los títulos que tras una taquilla moderada, recuperaron parte de lo invertido gracias al mercado del VHS. Ahora, con el mercado físico bajo mínimos, plataformas como Amazon Prime Video o Disney + son las encargadas de actuar como salvavidas, aunque en realidad es la compañía de Ted Sarandos la que acumula la mayoría de estos sucesos. El último ejemplo es Mortal Engines, una película que naufragó en la taquilla mundial y que esta semana triunfa en Netflix.

Mortal Engines está basada en la novela homónima de Philip Reeve, suponiendo una apuesta de Universal Pictures por crear una franquicia fantástica que emulase otros éxitos de sus principales competidoras, como es el caso de, por ejemplo, Los juegos del hambre. La sinopsis de la película es la siguiente:

“Muchos años después de un cataclismo que destruyó la civilización, la humanidad se ha adaptado y ahora, viven en gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre mecanismos con ruedas que engullen poblaciones más pequeñas para obtener sus recursos. En una de estas ciudades, Tom Natsworthy deberá sobrevivir aliándose con una fugitiva llamada Hester Shaw. Dos personalidades contrapuestas que formaran una alianza inaudita para cambiar el curso del destino”.

Este título que estos días triunfa en Netflix tuvo, en el 2018 un presupuesto de 100 millones a su llegada a los cines. Finalmente y después de varias semanas por los cines de todo el mundo, recaudó 83,7 millones. Desde su estreno dentro de la plataforma, Mortal Engines se ha colocado en el top de 10 películas más vistas, rivalizando en ciertos momentos incluso con títulos de producción propia como es el caso de la historia de animación El monstruo marino.

La dirección corrió a cargo del neozelandés Christian Rivers y la producción y el guion del director Peter Jackson, quien después de rodar el remake de King Kong, no ha vuelto a tener el beneplácito de la crítica.