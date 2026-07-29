El error garrafal que cometió Portugal al plantar eucalipto en sus bosques: «El fuego se expande como la pólvora»

España se ha visto sumida en una nueva oleada de incendios con la llegada del calor en verano. Unos incendios que ya son los más grandes de nuestra historia, superando los datos de 2025. Sin embargo, nuestros vecinos portugueses deben servir de ejemplo para España en lo que no debemos hacer, ya que desde 1950 llevan cultivando eucalipto: un simple hecho que ha cambiado por completo, a peor, la forma en que se propaga el fuego.

Durante gran parte de la década de los 50, en Portugal, se optó por plantar eucalipto como una de las medidas para estabilizar suelos apagados y fomentar la industria papelera, que se esperaba que asegurara un gran futuro industrial para la nación. Sin embargo, esta medida se ha convertido en uno de los principales responsables de los incendios que asolan Portugal.

¿Por qué Portugal decidió plantar eucalipto?

Para comprender el porqué de este problema, debemos remontarnos a la década de 1950, cuando Portugal se encontraba bajo la dictadura de Salazar. Por aquel entonces, se comenzó con una plantación masiva de inmensos pinares y bosques enteros de eucalipto que prometían «estabilizar los suelos degradados e impulsar la industria del papel y la madera», afirmaban en la época.

El paisaje portugués ha vivido una fuerte transformación durante los últimos 70 años. Donde antes crecían diversos tipos de cultivos, ahora se extienden bosques de monocultivo, compuestos por una única especie. Con lo que no contaban los expertos de la época era que esta planta se convertiría en una increíble fuente de combustible para que el fuego se expanda por el bosque «como la pólvora», declaran los bomberos portugueses.

¿Por qué el eucalipto hace que el fuego se propague más rápido?

De cara a entender por qué el eucalipto cambia la forma en la que se propaga el fuego, debemos comprender a fondo su biología: este árbol está repleto de aceites esenciales, elemento combustible que, ubicado en lo profundo del bosque, hace que sea mucho más fácil para el fuego continuar su avance, ya que, una vez que alcanzan la temperatura suficiente, se encienden casi de forma instantánea.

Asimismo, su corteza fibrosa se desprende en largas tiras. Estos fragmentos pueden ser transportados fácilmente por el viento, pueden volar por encima de carreteras o cortafuegos, haciendo que el fuego logre cruzar por los puntos destinados a cortarlo, con relativa facilidad.

Qué se debe plantar para evitar los incendios forestales

En base a reducir la probabilidad de sufrir incendios forestales, lo mejor es plantar especies frondosas, autóctonas y de baja inflamabilidad como robles, encinas y alcornoques, además de algunos arbustos de hoja ancha. Recalcar el hecho de que ninguna planta es completamente ignífuga, pero estas alternativas ayudan a frenar el avance del fuego durante un incendio.

Como ya hemos comentado, el eucalipto o el pino, al ser especies que contienen resinas o aceites que facilitan la propagación de las llamas, se desaconseja plantarlas en exceso. Asimismo, es importante mantener un espacio determinado entre las copas de los árboles y los arbustos para evitar que el fuego pueda propagarse en cadena.

Una serie de consejos que pueden marcar la diferencia entre un incendio controlable y uno que se propague a gran velocidad, dificultando de sobremanera la estabilización por parte de los equipos de emergencia.