Los jardineros coinciden: no es el riego lo que salvará tu jardín en verano

Ante las fuertes y repetidas olas de calor que estamos viviendo en España este verano, es importante conocer cómo debemos cuidar nuestro jardín para que se mantenga sano y resista a las fuertes temperaturas de este periodo del año. Es por ello que, a pesar de lo que muchos piensan, los expertos avisan que el riego no salvará a nuestro jardín, sino que debemos combinarlo con otras medidas para que nuestras plantas luzcan perfectas.

Asimismo, los expertos aconsejan conocer bien el tipo de planta que tenemos en nuestro jardín, ya que cada una requiere de un tipo de cuidado distinto y debemos adaptar los tratamientos a las necesidades de cada una de las plantas para evitar que estas se marchiten.

Qué hacer para mantener las plantas vivas en verano

«Las plantas no pueden depender solamente del riego externo», concluyen los expertos en jardinería. En su opinión, lo que marca la diferencia durante los periodos de gran calor es el tipo de suelo sobre el que se planta; especialmente los que son ricos en materia orgánica resultan especialmente beneficiosos. Esto crea un suelo suelto y rico que retiene mejor la humedad y puede almacenar agua como una esponja.

El hecho de poder acumular el agua y retenerla en el tiempo hace que las raíces puedan obtener nutrientes suficientes, incluso durante los periodos de sequía. Aunque mucha gente se ciña a regar con más frecuencia durante las olas de calor, esto es algo erróneo, ya que, si no utilizamos un suelo que sea capaz de retener el agua ante el calor, regar no sirve de absolutamente nada.

¿Cuánto debo regar mis plantas durante el verano?

A pesar de que lo que marque la diferencia sea el suelo sobre el que se plante, regar correctamente también debe ser una de nuestras prioridades en verano. Es por ello que los expertos coinciden en que la mejor hora para regar las plantas es temprano por la mañana, donde las temperaturas son más bajas, lo que reduce la evaporación del agua.

En caso de no ser posible regar por la mañana, se debe esperar hasta la tarde y, en ningún caso, hacerlo al mediodía, debido a que este es el tramo donde el sol se encuentra en su cúspide, haciendo que las temperaturas suban y la luz sea constante, por lo que las plantas pierden mucha humedad, siendo incapaces de asimilar correctamente el agua del riego hasta sus raíces.

Es común también caer en la tentación de regar varias veces en pequeñas dosis. Esto supone un grave error, ya que no se consigue que el agua penetre bien adentro de la tierra. Los expertos aconsejan agrandar las cantidades de riego, lo que hará que, junto con el resto de consejos, las raíces se vuelvan más resistentes a la sequía.