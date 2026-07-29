Las camisetas blancas amarillentas y las manchas de sudor son cosa del pasado: añade una pastilla del botiquín a tu colada

Añade una pastilla del botiquín a tu colada y notarás la diferencia, le vas a decir adiós a las manchas de sudor que serán cosa del pasado en tus camisetas blancas. El verano es una época del año en la que el sudor se acaba materializando de una manera muy diferente. Nos hace estar pendientes de estas altas temperaturas que impactan directamente en nuestra ropa. Esa ropa que, en especial, la blanca, es tendencia de temporada y quizás acaba siendo la más perjudicada por un sudor que puede provocar unos efectos permanentes.

No sólo en las camisetas blancas, sino en toda la ropa blanca que se vea afectada por este sudor que mancha más de lo que parece. No debemos dejar escapar la idea de que el sudor es una forma de eliminar toxinas que el propio cuerpo tiene y que a través de esta vía de escape sale a la superficie. Allí se topa con una ropa que, dependiendo del color puede ser más o menos visible. Las manchas amarillas acabarán siendo un problema mayor que va en aumento a medida que suben las temperaturas, pero gracias a este truco pensarás que son cosa del pasado.

Una pastilla de tu botiquín puede ir directamente a tu colada

Directamente a tu colada puede ir una pastilla de tu botiquín que te dará alguna que otra sorpresa. Estamos viviendo tiempos en los que recuperamos la sabiduría popular de unas abuelas que vivían en modo supervivencia. Debían ser capaces de conseguir grandes resultados con muy poco.

A veces no todo está relacionado con unos detergentes químicos, que, a veces no podemos ni utilizar, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos a una serie de detalles que quizás hasta la fecha nadie hubiera tenido en consideración y que pueden marcar la diferencia.

Dar una buena imagen pasa por disponer de una ropa lo más limpia posible, en especial, si es de color blanco, uno de los tonos que más se ensucian y que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de luz en este verano tan intenso. Uno de los tonos de temporada que nos ayuda a luchar contra las altas temperaturas.

Un aliado que puede convertirse en uno de los grandes enemigos de estos días que hasta el momento nos invitaba a esforzarnos en una colada que será más fácil de tener controlada con este ingrediente que tenemos en el botiquín.

Son cosas del pasado las camisetas blancas amarillentas y las manchas de sudor

Esas manchas de sudor que están en las camisetas blancas amarillentas y en ese vestido ibicenco que acabamos de comprar, pueden pasar a la historia. En el verano más caluroso de los últimos tiempos debemos sacar del botiquín este elemento que pasará directamente a nuestra colada.

Los expertos de la Lavandería azul nos descubren un truco que nos invita a sacar la aspirina del botiquín: «Esta técnica es una de las más sencillas y eficaces. Solo debes colocar en la lavadora, junto a la ropa una pastilla de aspirina efervescente e iniciar el ciclo de lavado. La reacción química causada entre el agua, el jabón, el ácido acetilsalicílico y el bicarbonato que estas pastillas contienen conseguirá eliminar cualquier mancha amarillenta».

Además nos enseñan a prevenir unas manchas, cuyo impacto acaba por completo con nuestros mejores looks de verano en estos días de fiestas y de escapadas:

Utiliza desodorantes que no contengan compuestos con aluminio, puesto que al interactuar con el sudor producen manchas.

Cada vez que te pongas el desodorante debes esperar a que se seque por completo antes de ponerte la camisa o vestido.

Utiliza desodorantes ecológicos que son más amables con tu ropa y con tu salud.

Tan pronto detectes la aparición de las manchas utiliza alguno de los métodos que te explicamos.

Evita utilizar la secadora en prendas que tiendan a mancharse en la zona de las axilas, puesto que el calor suele fijar estas manchas. De igual forma, no utilices agua caliente en los procesos de lavado. Es mejor que seques este tipo de ropa con la acción del sol y el viento.

Para que una colada te quede perfecta, recuerda también que los pequeños gestos son importantes. No llenes la lavadora hasta los topes, te puede ahorrar tiempo, pero acabará dejando la ropa con unos olores que no son nada fáciles de eliminar.

También debes tener en cuenta que un buen detergente es esencial, con las cantidades adecuadas, no escatimes en ello, no te quedará la ropa bien. Hacer la colada correctamente te servirá en verano para conseguir que ese olor desagradable se convierta en ese desodorante esencial para combatir unos días de altas temperaturas. Atrévete a descubrir este truco y otros necesarios para combatir las manchas y los olores en esta época del año.