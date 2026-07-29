Añade 3 cucharadas a tu colada: tus toallas quedarán como nuevas y suaves como una nube

A todos nos gusta, cuando salimos de la ducha, sentir la sensación de frescor y limpieza en las toallas. Esa suavidad tan característica que nos abraza y nos hace sentir de manera muy confortable es más sencilla de conseguir de lo que crees, ya que si añades tres cucharadas de este producto a tu colada, tus toallas quedarán como nuevas y suaves como una nube.

Un truco tan sencillo como barato, y que nos permitirá poder gozar de toallas que parecen nuevas tras cada lavado. El secreto para ello está en los productos que necesitas, ya que no todos guardan las mismas propiedades y no actúan de la misma forma durante el lavado.

Qué usar al lavar las toallas para que queden como nuevas

Uno de los productos más populares en lo que a la limpieza del hogar se refiere es el bicarbonato de sodio. Este producto es ideal para limpiar y también funciona muy bien para lavar las toallas. Este producto es un polvo blanco y alcalino que durante siglos se ha utilizado para diversas aplicaciones domésticas, como limpiar la grasa de la cocina o la ropa. Sus propiedades lo convierten en el ingrediente clave para muchos trucos de limpieza del hogar.

En el caso de las toallas, al añadir tres cucharadas de este producto antes de iniciar el programa, lograremos que este actúe como un suavizante natural, consiguiendo así eliminar residuos de detergente y minerales que pueden acumularse durante el lavado, dejando las toallas con mal olor. Además, se complementa a la perfección con el detergente, dando una mayor profundidad al lavado.

Cómo añadir el bicarbonato de sodio para lavar toallas

Los pasos a seguir son muy simples: en primer lugar, lo principal es asegurarse de que el bicarbonato esté fresco. Se necesitará un total de tres cucharadas para que haga efecto. El producto se debe disolver en medio vaso de agua antes de verterlo en el compartimento del suavizante. Recordar que las toallas deben lavarse a una temperatura mínima de 60 ºC para eliminar así las bacterias acumuladas en el tejido.

Una vez que termine el ciclo de la lavadora, para obtener mejores resultados, seque las toallas al sol. La luz solar, con sus propiedades blanqueadoras y desinfectantes, hará que la limpieza vaya un paso más allá, aunque también se puede utilizar la secadora en caso de ser necesario.

¿Qué beneficios tiene lavar las toallas con bicarbonato de sodio?

Además de suavizar las toallas, el bicarbonato de sodio ofrece otras ventajas que hacen que la limpieza sea casi perfecta:

Desodorizante: neutraliza los malos olores, dejando las toallas frescas y limpias, como el primer día.

Ecológico y económico: Este truco es natural y mucho más barato que el resto de suavizantes.

Apto para la piel: a l no contener productos químicos agresivos, es menos probable que cause irritación.

Un truco que aporta grandes beneficios y que conseguirá que disfrutemos de toallas prácticamente nuevas después de cada lavado sin necesidad de gastar mucho tiempo ni dinero.