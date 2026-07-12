El verano siempre tiene algo de permiso tácito para exagerar un poco: en la ropa, en los planes y también en los accesorios. Con la piel más expuesta, los tonos dorados de la luz y esa sensación de libertad que traen los días largos, las joyas dejan de ser un complemento discreto para convertirse en protagonistas absolutas. Hay piezas que vuelven cada temporada, pero reinterpretadas, y otras que se consolidan como pequeños gestos de estilo que dicen mucho sin necesidad de levantar la voz. Este año, las tobilleras reaparecen con fuerza, los collares se llenan de color como si fueran un recuerdo de vacaciones, los anillos se acumulan sin miedo al exceso y las combinaciones juegan a mezclar lo fino con lo contundente. Todo se vuelve más libre, más intuitivo, menos rígido.

Tobilleras: el detalle que vuelve a mirar al pie

Las tobilleras regresan con una presencia mucho más consciente que en otras temporadas. Ya no son un recuerdo de adolescencia ni un accesorio puramente anecdótico, sino una pieza que reivindica su espacio propio. En dorado fino, con pequeñas cuentas de colores, con conchas discretas o incluso con diseños más arquitectónicos, se colocan como un gesto sutil que aparece cuando las sandalias dejan el pie al descubierto.

Collares de colores: el verano llevado al cuello

Si hay una tendencia que resume el espíritu del verano en cuestión de joyas, es la de los collares de colores. Cuentas de resina, piedras naturales, cristales translúcidos o combinaciones de tonos intensos que recuerdan a frutas, atardeceres o cócteles en terraza. La clave está en el contraste: piezas muy vivas que se llevan tanto con vestidos blancos como con camisas abiertas o bikinis convertidos en top improvisado. También se imponen las mezclas de collares cortos con otros más largos, creando capas que aportan movimiento.

Anillos apilados: cuanto más, mejor

Los anillos superpuestos o apilados siguen consolidándose como una de las formas más personales de llevar joyas. No se trata solo de acumular por acumular, sino de construir combinaciones que tengan ritmo: piezas finas junto a otras más gruesas, acabados pulidos mezclados con texturas más orgánicas, oro junto a plata sin miedo al contraste.

Pulseras y mezclas: el movimiento de la muñeca

Las pulseras también juegan un papel importante, sobre todo cuando se combinan varias a la vez. Es el territorio perfecto para mezclar estilos sin demasiadas reglas: piezas rígidas junto a hilos con cuentas, cadenas metálicas con detalles artesanales, recuerdos de viaje con piezas más sofisticadas. El sonido leve que producen al moverse se convierte en parte del verano mismo, como un pequeño acompañamiento sonoro de los días.

‘Earcuffs’: la pieza que transforma cualquier look

Los earcuffs se han convertido en uno de los recursos favoritos del verano porque tienen la capacidad de cambiar por completo un look con muy poco. Basta con añadir uno o varios para que incluso la combinación más sencilla gane fuerza inmediatamente. Lo interesante de esta tendencia es que juega con la idea de ocupar la oreja de una forma más libre y escultórica, alejándose del pendiente clásico y apostando por siluetas envolventes, líneas curvas o diseños minimalistas que parecen pequeñas piezas de arte contemporáneo.