A partir de los 60, estos 5 ejercicios de pilates de bajo impacto son perfectos para mejorar la fuerza y la movilidad sin riesgo

A medida que envejecemos, mantenernos activos es cada vez más importante para preservar la salud, la movilidad y la independencia. La actividad física regular ayuda a fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas, además de contribuir al bienestar emocional. Muchas personas mayores de 60 años creen que el ejercicio intenso no es para ellas, pero existen opciones suaves y efectivas que se adaptan a sus necesidades como el método pilates. Incorporar estos 5 ejercicios de pilates de bajo impacto son perfectos para mejorar la fuerza.

Son rutinas adecuadas que no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite afrontar el paso del tiempo con mayor energía y autonomía. Según el Centro Médico Elda, El método Pilates forma parte del grupo de ejercicios anaeróbicos, es decir, aquellas actividades físicas que se realizan de forma breve y que se basan, fundamentalmente, en la fuerza. Combina movimientos controlados, respiración consciente y fortalecimiento muscular, con especial enfoque en el centro del cuerpo o “core”. Sus características principales incluyen bajo impacto, adaptación a diferentes niveles y mejora de la postura.

Los 5 ejercicios de pilates de bajo impacto

Para personas mayores de 60 años, ofrece beneficios como mayor flexibilidad, mejor equilibrio, reducción del dolor articular y fortalecimiento muscular sin riesgo excesivo. Se recomienda practicar con supervisión inicial, avanzar progresivamente y escuchar al cuerpo.

Además, mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada, hidratación adecuada, buen descanso y controles médicos regulares complementa los beneficios del ejercicio y favorece un envejecimiento activo y saludable.

Las características del método Pilates

Bajo impacto en las articulaciones: los ejercicios evitan saltos o movimientos bruscos, lo que protege rodillas, caderas y columna, siendo ideal para personas con desgaste articular.

Movimientos controlados y precisos: cada ejercicio se realiza de forma lenta y consciente, lo que permite trabajar los músculos de manera más efectiva y segura.

Mejora de la postura corporal: al fortalecer la musculatura profunda, se corrigen hábitos posturales y se reduce la carga sobre la columna. «Corrección de hábitos posturales perjudiciales y reducción de los dolores de espalda», afirman los expertos del Centro Médico Elda.

Respiración consciente: la respiración se coordina con cada movimiento, ayudando a oxigenar el cuerpo, mejorar la concentración y reducir la tensión.

Fortalecimiento del core: se trabaja especialmente la zona media del cuerpo, lo que mejora la estabilidad, el equilibrio y la postura.

Conexión mente-cuerpo: fomenta la atención plena durante el ejercicio, ayudando a tomar conciencia del propio cuerpo y sus movimientos.

Trabajo integral del cuerpo: aunque se enfoca en el core, también involucra brazos, piernas y espalda, logrando un fortalecimiento global.

Mejora progresiva: permite avanzar gradualmente, aumentando la dificultad a medida que mejora la condición física, sin generar sobrecarga.

Adaptabilidad para hacerlo en cualquier lugar: no requiere equipamiento complejo, lo que facilita su incorporación como hábito regular.

Los beneficios de Pilates para mayores de 60 años

Mejora la flexibilidad y la movilidad articular

Aumenta la fuerza muscular sin sobrecargar el cuerpo

Reduce el riesgo de caídas al mejorar el equilibrio

Alivia dolores de espalda y molestias articulares. Mariana Quevedo, especialista en fisioterapia, afirma que los ejercicios de pilates trabajan muchas partes del cuerpo, pero en especial el abdomen, por lo que te ayudará a aliviar el dolor de espalda.

Mejora la postura y la alineación corporal

Favorece la coordinación y la estabilidad

Reduce el estrés y mejora el bienestar emocional

Estimula la circulación sanguínea

Contribuye a mantener la independencia funcional

Los 5 ejercicios de pilates de bajo impacto

Respiración abdominal consciente

Acostado boca arriba o sentado, colocar las manos sobre el abdomen. Inhalar profundamente por la nariz y exhalar por la boca, activando suavemente el abdomen. Este ejercicio ayuda a relajar el cuerpo y preparar los músculos.

Elevación de piernas alternada

De pie o acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, levantar una pierna a la vez de forma suave, manteniendo el abdomen activado. Mejora la fuerza del core y la coordinación. «Tienes que sentir el estiramiento en la parte posterior de tus piernas», explica Mariana Quevedo.

Estiramiento de columna sentado

Sentado con la espalda recta, inclinar suavemente el torso hacia adelante intentando alcanzar las rodillas o los pies. Este ejercicio favorece la flexibilidad de la espalda.

Movimientos de brazos coordinados

Sentado o de pie, elevar y bajar los brazos lentamente mientras se coordina la respiración. Ayuda a mejorar la movilidad de los hombros y la coordinación.

Plancha

En general con este ejercicio se mantiene el cuerpo alineado (como una tabla), además también se activan varios grupos musculares al mismo tiempo. No hay movimiento, pero sí mucha tensión muscular.

Consejos útiles para tener en cuenta