Iñaki Williams reitera su crítica a la Supercopa de España: «No me arrepiento, sigue siendo una faena»

El capitán del Athletic Club Iñaki Williams admitió este martes en la rueda de prensa previa a la semifinal contra el Barcelona que decir que jugar en Arabia Saudí la Supercopa de España era «una mierda» no fueron «las palabras adecuadas», aunque defendió que no se arrepiente de utilizarlas, y recordó que su equipo «en partidos importantes» siempre da la cara.

«Hay que tener un poco más de cuidado. Igual la palabra que utilicé no fue la apropiada, pero sí que es verdad que sigue siendo una faena para todos, sobre todo, para nuestros aficionados. Me puedo equivocar muchas veces, porque intento ser honesto, pero sí es cierto que igual las palabras no fueron las adecuadas, pero mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos a muchos aficionados aquí», expresó en la previa del partido ante el Barça por un puesto en la final.

El delantero insistió en que intentó dar su «opinión» sobre el torneo, calificándolo de «mierda» por jugarse en Arabia. «El míster habló conmigo y me dijo que iba a intentar quitarle hierro al asunto y así fue. Quizá las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento», reiteró.

Ahora, Iñaki Williams está «con muchas ganas» de la semifinal, porque «competir por un título siempre es especial». «Creo que ya lo conseguimos, fuimos capaces de ganar una Supercopa contra el Madrid y el Barça. Ya tenemos el primer partido contra el Barça, así que vamos a intentar dar la cara», expresó.

«Hemos venido a ganar, entiendo que aquí la gente no conozca al Athletic o la Liga la sigan por equipos como el Barça y el Madrid. Nosotros ya hemos demostrado en años anteriores que somos capaces de hacerlo, en partidos importantes intentamos siempre dar la cara, no vamos a dar nada por perdido, venimos como los menos favoritos y eso también tiene algo bueno, que podemos dar la sorpresa y que ellos igual tengan ese puntito de relajación», defendió.

Y es que a la plantilla rojiblanca le gusta «ir a lo ‘bajini’» e ir de «cenicienta». «Es positivo para nosotros, tenemos quizá menos presión encima de los hombros y podemos dar la sorpresa. Ya lo hicimos en 2021 y queremos volver a hacerlo, queremos volver a ganar confianza, venimos de resetear las cabezas con las familias, y ahora es el modo competición activo», comentó.

«El fútbol muchas veces son dinámicas y cuando un equipo parece que está jodido, piensas en que en algún momento va a tener que despertar, y nuestro momento tiene que llegar ya. Van pasando los meses, las jornadas, el equipo no termina de encontrarse, hacemos partidos buenos y otros no tan buenos y competir contra el Barça por un título lo que te puede suponer anímicamente es muy importante, y creo que puede cambiar el hilo de lo que venimos haciendo», deseó.

Así, analizó al Barça, que juega «con una línea defensiva muy alta», por lo que deben «jugar al espacio», un estilo con el que se sienten «bien». «Tenemos jugadores muy rápidos en la parte de arriba y buenos pasadores. Es cierto que tienes que tener cuidado porque tienen jugadores en ataque que en dos plumazos te resuelven el partido. Contra el Espanyol sufrieron muchísimo», advirtió.

«Entiendo que en los mundos que vivimos ahora mismo, el fútbol se está modernizando y cada vez llegamos a países más lejanos y es importante que nos conozcan. Mañana tenemos la oportunidad de que conozcan también nuestra forma de entender el fútbol, nuestro club, nuestras costumbres. Es positivo también para nosotros porque nos tenemos que dar a conocer alrededor del mundo», valoró el rojiblanco, que siente «una emoción increíble» ante la oportunidad de levantar su primer trofeo como capitán.