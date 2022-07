La emoción incontrolable de Cristina Pedroche ante la última conquista culinaria de Dabiz Muñoz

El esfuerzo acaba teniendo recompensa tarde o temprano, y si no, que se lo digan a Dabiz Muñoz. Hace tan solo unas horas, el emblemático chef español era reconocido al entrar dos de sus restaurantes, Disfrutar de Barcelona y DiverXo de Madrid en el ranking de los cinco mejores del mundo, según ha apuntado la vigésima edición de la lista The World’s 50 Best Restaurants, la cual se ha celebrado en la lonja Old Billingsgate de Londres. Precisamente hasta allí se ha desplazado el cocinero en compañía de sus seres queridos, entre los que, como no podía ser de otra manera, estaba Cristina Pedroche, que ha ido relatando a sus casi 3 millones de seguidores todo lo que iba sucediendo en el evento.

Mientras que en un primer momento la influencer pudo degustar en primera persona la gastronomía británica, finalmente la jornada acabaría de la mejor de las maneras tanto para ella como para su pareja: “Todavía no puedo ni hablar, o sea, qué emoción, qué orgullo… No puedo”, admitía, visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas al saber que Dabiz había sido protagonista de un homenaje tan relevante a nivel internacional. Tanto es así, que unos minutos más tarde era el propio Muñoz quien hacía uso de sus redes sociales para dedicar unas bonitas palabras a su esposa junto a una imagen de lo más reveladora: “Está siendo increíble, vaya viajazo. Tengo el mejor equipo del mundo en DiverXo. Dani, Roberto, Marta, Millán, Magda, Pablo, Pedro, Telmo y todo el equipo que está y que ha estado todos estos años, todos ellos son parte de esto, todos ellos son alma. Y por supuesto a mi compañera, amiga, amante, mujer… Ella que me ayuda, me apoya, y me complementa, me hace ser mejor cocinero y mejor persona. Nunca podré agradecerte tanto Pedroche. Y por último, gracias a todos los compañeros, amigos, clientes y personas de la industria, que me muestran su apoyo, respeto y su cariño. Eternamente agradecido y abrumado. Lo mejor está por llegar”, sentenciaba, muy contento por todo lo que le había traído en la esfera profesional su visita al Reino Unido.

Como cada año, este evento ha conseguido reunir a algunos de los chefs y gastrónomos más importantes del planeta en lo que al tema de la alimentación se refiere, dando la primera posición de su lista al danés Geranium, de Rasmus Kofoed, el cual ha conseguido escalar un puesto y relevar a otro danés en el ranking. Por su parte, Dabiz ha subido dos posiciones con Disfrutar, coronándose con una medalla de bronce, y siguiéndole muy de cerca DiverXo con la cuarta posición desde el puesto número 20 con el que contaba durante la pasada temporada. No obstante, esta lista también está encabezada por otros grandes profesionales culinarios del país, como es el caso de Bittor Arginzoniz con el Asador Etxebarri en un sexto puesto, Elkano en la posición 16, Mungaritz al 21 y Qique Dacosta en el puesto 42. Por otro lado, la segunda posición ha cruzado el charco y ha viajado hasta Lima, concretamente al restaurante Central.