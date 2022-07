La semana ha comenzado cargada de glamour, y si no, que se lo digan a todos los invitados a los Premios ELLE Gourmet. En torno a las 19:00 horas de la tarde, han sido muchos los rostros conocidos que se han acercado a la Embajada de Italia en la capital para presenciar estos emblemáticos galardones, los cuales premian a los profesionales que dedican su talento y esfuerzo a todo aquello relacionado con la gastronomía.

Como no podía ser de otra manera, el evento ha contado con la presencia de las celebrities más destacadas del panorama nacional, como es el caso de Cristina Pedroche, Sara Verdasco, Vanesa Romero o Paula Echevarría, entre otras, que no dudaron en sacar su mejor sonrisa en el photocall previo a la cita con el único objetivo de demostrar su apoyo al arte culinario de nuestro país.

Podría decirse que ésta ha sido una de las jornadas más especiales para Pedroche, que además de compartir gusto por la comida con su marido, ha sido premiada como Icono Healthy, dando un discurso cargado de intenciones: “En realidad, lo único que hago es cuidarme y quererme. Si tú estás en paz contigo misma, se nota por fuera. Me lo tomo como un empujoncito para seguir”, decía, frente a todos los invitados allí presentes y ataviada con un espectacular minivestido en color verde agua con escote pronunciado y detalles de lentejuelas que combinaban a la perfección con sus sandalias escogidas y con un moño bajo al más puro estilo sleek bun.

Pero ella no ha sido la única que ha destacado durante la gala. Acompañada de su querido Miguel Torres, Paula Echevarría también se presentaba en la embajada para recibir su galardón como Food Lover. Una ocasión muy especial para la que ha sacado sus mejores galas, enfundándose en un minivestido negro con flecos y escote cruzado, al cual ha dado el máximo protagonismo con un recogido alto y tirante que dejaba ver a la perfección todos los detalles del diseño.

A la cita no han faltado otros rostros conocidos, como la familia Carmona, la periodista Flora González, la diseñadora Inés Martín Alcalde, Begoña Villacís y Andrea Levy y Elena Rivera y Lulú Figueroa, que han derrochado estilo en la tarde madrileña.

Como perfecta anfitriona deluxe, Eugenia Martínez de Irujo no tuvo reparo en responder las cuestiones de los reporteros de Gtres: “En la comida me cuido, pero me encanta comer y el vinito. A Narcís me lo como a besos todos los días (…) Como me guste un sitio nunca cambio, voy siempre a los mismos. Me gusta la comida tradicional”, decía, haciendo referencia a sus platos favoritos para después deshacerse en halagos al hablar sobre el Orgullo LGTBIQA+ de Madrid: “Lo he pasado muy bien en el Orgullo, en la carroza de Karol G, fue una noche muy larga”, decía entre risas.

Para poner el broche de oro, Carmen Lomana intervenía para demostrar lo mucho que le gustan estos premios: “No me gusta cocinar, yo soy de que me cocinen y me sirvan”, confesaba, aunque eso no ha impedido que demuestre su apoyo a la gastronomía española en una fecha en la que también ha dejado constancia de su apoyo hacia Victoria Federica y hacia la Familia Real en general: “Quiere lucirse, es joven, a mí todo me parece bien (…) La Princesa de Asturias ha hecho una fiesta en una discoteca, me encanta que sea independiente con sus amigos”.