Cristina Pedroche se ha convertido en todo un icono de estilo. Es atrevida y luce con estilo cada look por el que apuesta. Sin ir más lejos, ya es considerada como una de las ‘reina de las Nocheviejas’, ya que su aparición siempre causa una gran expectación. La presentadora, que reúne casi tres millones de seguidores en Instagram y cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo de la televisión, lleva despidiendo el año nada más y nada menos que desde 2014 y, no solo eso, sino que en cada una de esas noches especiales del año sorprende con un estilismo distinto, algo que la hace única y especial a partes iguales. Ahora, que estamos en otra época del año, mucho más calurosa, hemos querido saber qué es lo que no puede faltar en el neceser de Cristina. Es por eso que, Look ha hablado con su estilista, Óscar Lozano y nos ha revelado este gran misterio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Óscar Lozano (@_oscarlozano)

Pregunta: ¿Qué imprescindibles lleva Cristina Pedroche en el neceser?

Respuesta: Es una loca del cacao. Siempre lleva muchos cacaos en el bolso. Y, aunque en su vida privada casi nunca se maquilla, siempre se peina las cejas y se las rellena con el lápiz de Atelier du Sourcil. Dice que si tiene las cejas bonitas y bien hechas ya se ve guapa y no necesita nada más. También se hace las cejas en L’Atelier du Sourcil.

P: ¿Cuál es su producto favorito?

R: De Charlotte Tilbury adora los iluminadores y el colorete. De Benefit, sus máscaras de pestaña. De Fenty Beauty, el spray refrescante. De MasQMai, sus labiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Óscar Lozano (@_oscarlozano)

P: En cuanto al peinado, ¿por cuál se decantaría Cristina Pedroche para un día de playa?

R: En la playa le queda muy bonito suelto con su rizo natural o con alguna trenza mezclada entre los rizos. Por otro lado, para el baño un moño alto despejado q es lo más cómodo y también le encantan las boxer braids.

P: Productos esenciales para el cuerpo, ¿cómo trata su piel Cristina?

R: Ella hace muy bien los deberes todo el año por lo que tiene una piel muy hidratada y bonita. Además, va a hacerse tratamientos corporales a Santum como la maderoterapia que le ayuda a eliminar líquidos. Y la crema corporal de Bioderma (Atoderma) es su favorita. También en el pelo se hace el tratamiento de Oil Therapy que le deja el pelo súper hidratado y brillante.

P: Cuando se pone en tus manos, ¿participa o te deja inventar sus looks?

R: Normalmente lo hacemos en función de la ropa que va a llevar. De esa manera, vemos si es necesario suelto o recogido y generalmente llegamos a un acuerdo entre los dos, pero prefiero q decida ella con lo que le apetezca ese día y sobre todo que esté cómoda.