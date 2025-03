Las críticas más feroces a la taberna de Pablo Iglesias: incómoda, ruidosa y un provolone con plástico

En cuanto a los comentarios específicos, destacan opiniones como: «Los platos carecían de frescura, el sabor era tan insípido que parecía comida prefabricada y recalentada una y otra vez», o «Encontramos un trozo de plástico en el provolone, no volveré a cenar. El hombre que nos atendió nos pidió perdón, pero lo suyo sería no habernos cobrado por semejante error». Otros usuarios también se quejam de la suciedad del lugar, señalando que «platos y vasos estaban sucios», e incluso comentando que «muy limpios no parecen ni los tipos que trabajan». Por otro lado, algunos comentarios más positivos resaltan lo contrario, como el de un cliente que dice: «Platos sencillos pero ricos. Precios contenidos».