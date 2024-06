Tamara Falcó da la cara por Íñigo Onieva tras las críticas recibidas por Casa Salesas

Se cumple un mes desde que Casa Salesas, el restaurante de Íñigo Onieva (fundado también por José Luis López -El Turronero-, e Iván Espinosa de los Monteros -ex portavoz de Vox en el Congreso), abrió sus puertas. Está ubicado en una de las zonas más transitadas de Madrid, concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros.

Tras su inauguración, el local ha recibido una serie de críticas, no solo a través de las reseñas de Google, sino que, recientemente, el influencer gastronómico, Alberto de Luna ha cargado contra el mencionado lugar. Sobre las opiniones negativas del nuevo proyecto del empresario se ha pronunciado Tamara Falcó, quien ha mostrado su parecer, dando así la cara por su marido.

Tamara Falcó en Madrid. (Foto: Gtres)

Tamara Falcó planta cara a las críticas

Este mismo miércoles, 12 de junio, la marquesa de Griñón presentó su nueva colección primavera/verano para Pedro de Hierro junto al diseñador Nacho Aguayo. Cita que se llevó a cabo precisamente en Casa Salesas. En el marco de este evento, la hija de Isabel Preysler concedió una entrevista en la que habló sobre dichas habladurías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa Salesas (@casasalesas)

«Es un concepto para estar relajado, comer rico y pasar un buen rato. No es un tres estrellas Michelin», expresó a Vanity Fair en un primer momento. «Aquí te puedes venir por la mañana con tu ordenador, luego cenar con amigos, la carta tiene unos precios muy razonables… No es como cuando vas a un gastronómico que es mucho más caro y hay amigos que quizá no quieren ir a ese tipo de locales», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBERTO_DELUNA (@alberto_deluna)

La crítica de Alberto de Luna

A través de su perfil de Instagram especializado en gastronomía, donde reúne más de cien mil seguidores, Alberto de Luna, criticó el restaurante de Íñigo Onieva. «Ya os he contado que el nivel de aperturas en Madrid es infinito. Y también os he dicho que no todo vale para triunfar, pues para abrir un restaurante donde se coma bien se necesita mucho más que dinero, famoseo y ubicación», comenzó diciendo en un post.

Íñigo Onieva en Madrid. (Foto: Gtres)

«Local chulo, pero con un enorme fallo y es que la salida de humos de la parrilla de la planta de arriba parece de juguete, acumulándose el humo, lo que mezclado al uso de moqueta, hace que todo apeste a brasa. Servicio lentísimo. Hasta pasadas las 21:00 no nos empezaron a servir, algo inadmisible cuando a las 22:00 te echan», añadió. «Con una carta de vinos con cero interés, elegimos un Pícaro del Águila que llegó a más de 20 grados. Entre que lo metimos a enfriar, tuvimos que tomar los primeros platos con agua», continuó dando su opinión sobre su experiencia.

Su crítica no terminó ahí, porque también indicó que «respecto a la cocina, todo muy mal». «Nunca entenderé la necesidad de crear cartas largas (aquí 33 platos) que mezclan de todo y siempre fallan, en vez de hacer algo corto y bien ejecutado», explicó.