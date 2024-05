De ‘We love Tamara’ a ‘Got Talent’: así ha sido la carrera de Tamara Falcó en la televisión

Noticia bomba. Tamara Falcó es la sustituta de Edurne en Got Talent. Esto quiere decir que saltará de Atresmedia a Mediaset. A pesar de que ya había coqueteado con algún espacio del grupo, la marquesa de Griñón pasará a formar parte de la plantilla fija de dicha empresa. Lo cierto es que su carrera en la pequeña pantalla está repleta de éxitos. Uno de sus primeros espacios fue We love Tamara, un reality donde pretendía mostrar su lado más humano.

Tamara Falcó es famosa desde antes de nacer. Su madre forma parte de la alta sociedad y su padre fue un marqués con mucho peso mediático. También hay que tener en cuenta que uno de sus hermanos es Enrique Iglesias, el cantante más famoso de nuestro país. Es decir, todo lo que le rodea genera interés, por eso hay muchas cadenas que están encantadas con su presencia.

Tamara Falcó, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Tamara Falcó es colaboradora de El Hormiguero. Participa en la tertulia que conduce Pablo Motos e intercambia opiniones con Juan del Val y el resto de compañeros. Precisamente este último desveló en su momento que tuvo ciertas diferencias con Motos. ¿El motivo? Le hicieron una suculenta oferta por mudarse a la competencia y lo dudó durante un tiempo, algo que no le sentó bien al presentador.

«Pablo y yo somos muy amigos y hemos estado permanentemente compartiendo la información. Sí es verdad que había ahí una cosa personal, que nos distanció durante un momento», explicó Juan del Val en su momento. Por eso está bien preguntarse: ¿Le habrá pasado lo mismo a Tamara Falcó?

El gran proyecto de Tamara Falcó

Tamara ha demostrado que está muy preparada para enfrentarse a cualquier reto en televisión. Sin embargo, hay un programa que marcó un antes y un después: MasterChef Celebrity. No todo el mundo confió en ella, pero la hija de Isabel Preysler demostró que era capaz de superar cualquier obstáculo. De hecho ha seguido cultivando su pasión por la cocina después de triunfar en el concurso culinario de TVE.

Tamara Falcó, en ‘MasterChef’. (Foto: TVE)

La aristócrata ha estudiado para ser chef y se tomó tan en serio esta decisión que tuvo que renunciar a una gran oferta. La productora 7 y Acción, empresa presidida por Pablo Motos, le propuso formar parte de El Desafío, un concurso que pone a prueba a las celebridades del momento. Teniendo en cuenta su carácter, todo hacía pensar que su presencia en dicho espacio iba a ser un éxito, pero se vio obligada a dar un paso atrás.

Tamara acudió al plató y visiblemente afectada les contó a sus compañeros que tenía que abandonar para cumplir con su deseo de ser chef. «Os quiero pedir perdón a todos», empezó diciendo con el rostro serio. «Estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado. No soy capaz de compaginarlo todo, así que, sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar».

Netflix llamó a su puerta

Tamara Falcó, en su documental de Netflix. (Foto: ‘La Marquesa’)

A pesar de que se ha criado en las páginas de las mejores revistas, todavía hay muchas cosas que no se conocen de Tamara Falcó. Su vida es sinónimo de lujo y exclusividad, pero también de misterio. Por eso Netflix le propuso protagonizar un reality llamado La Marquesa.

Tamara Falcó mostró como era su día a día, cómo era su relación con Íñigo Onieva y cómo se llevaba realmente con Isabel Preysler. Lo cierto es que madre e hija tienen una relación estupenda, vínculo que quedó reflejado en Netflix.

Antes de dar el salto a Telecinco, la influencer ha aceptado invitaciones de dos programas importantes de la cadena: Mi casa es la tuya y Volverte a ver. Cosechó buenos datos de audiencia. ¿Volverá a tener tanto éxito?