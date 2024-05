Tamara Falcó se consolida en la televisión: ficha por ‘Got Talent’

La presencia de Tamara Falcó en la televisión se consolida. La hija de Isabel Preysler formará parte de los miembros del jurado de Got Talent, espacio de Telecinco. Ha sido este jueves, 16 de mayo, cuando se ha dado a conocer este nuevo reto profesional de la colaboradora. Y es que, Tamara se incorpora al equipo en sustitución de Edurne, quien abandona el formato para afrontar otros compromisos profesionales.

A través de una nota de prensa de Mediaset se ha anunciado este movimiento por parte de la cadena, confirmando que Tamara Falcó «se une al equipo de jueces formado por Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría. El concurso, que contará de nuevo con Santi Millán como maestro de ceremonias, se encuentra actualmente ultimando la producción de su fase de Audiciones y completando el proceso de casting».

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. (Foto: Instagram)

Fue hace dos meses, cuando se conoció que la intérprete de Amanecer ponía punto final tras diez temporadas a su paso por el talent show. «Os vengo a contar algo importante para mí. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia», escribió sobre su decisión. Después, explicó que se debía a que quiere afrontar nuevos retos. Fue entonces, cuando surgió la duda sobre qué persona se convertiría en su sustituta y, aunque, el nombre de la marquesa no aparecía en las quinielas, lo cierto es que, finalmente será ella quien ocupe su lugar.

¿Qué ocurrirá con ‘El Hormiguero’?

Actualmente, y desde 2020, Tamara Falcó forma parte del grupo de colaboradores de El Hormiguero, concretamente en la sección de La Tertulia, junto a Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val. Es ahora, cuando surge la gran incógnita sobre si seguirá formando parte del programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Tal y como ha podido confirmar LOOK, no se desligará del espacio de entrevistas.

Tamara Falcó en Madrid. (Foto: Gtres)

En 2019, la hija de Carlos Falcó formó parte del elenco de concursantes de MasterChef Celebrity, dando un paso más como personaje público. Tras varios episodios del concurso gastronómico y después de varias pruebas donde demostró su destreza en los fogones, logró convertirse en la vencedora de la cuarta temporada. Desde entonces, su presencia en la también conocida como caja mágica ha ido in crescendo.

Gracias a todos por seguirnos, querernos y disfrutar con nosotros programa a programa https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/pUNW1WXGqY — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2019

Tamara Falcó y su experiencia como jueza

De hecho, también cabe recordar que, Tamara Falcó ya tiene experiencia como jurado. En 2022 estuvo presente en la segunda edición de El Desafío. Sin embargo, Tamara comunicó que iba a abandonar su puesto en el programa y pidió disculpas por ello. «Os quiero pedir perdón a todos», dijo en un primer momento. «Estoy estudiando para ser chef y el curso intermedio es mucho más complicado de lo que yo me había imaginado. No soy capaz de compaginarlo todo, así que, sintiéndolo muchísimo, esta temporada no voy a poder estar», comentó.