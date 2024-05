Pablo Motos cuenta el "truco rastrero" de su mujer para tener la razón

La mesa de tertulia de El Hormiguero ha centrado su tema principal de este jueves en la victoria del Real Madrid contra el Bayern de Múnich, la cual ha dado al equipo blanco el pase directo a la final de la Champions. Los colaboradores de la sección comentaron la remontada que realizó el club madrileño y las supersticiones que parte de su afición lleva a cabo para apoyar a su equipo durante el encuentro deportivo. Al mismo tiempo que Juan del Val desveló que en su caso queda con su mismo grupo de amigos, en el mismo restaurante y comiendo y bebiendo lo mismo, Tamara Falcó aseguró que ella no es para nada supersticiosa. Un aspecto que le llevó a tener un rifirrafe con la mujer de Pablo Motos, el cual no ha dudado en posicionarse de parte de la marquesa de Griñón.

«No soy supersticiosa, por mucho que insista Laura en que la religión es una superstición. Pues no, es todo lo contrario. Ahí lo dejo», comenzaba a decir la hija de Isabel Preysler. Motos, presentador del espacio televisivo, preguntaba que a que Laura se refería, y Tamara, sin más dilación, le respondía que a su mujer, Laura Llopis. «Me lo ha dicho y yo le he dicho: ‘No, Laura. No para todo el mundo’. Y ella me ha dicho que sí que era para todos y me ha cerrado la puerta», confesaba.

Al escuchar las palabras de su compañera, Pablo Motos no se mostraba para nada extrañado, ya que dejaba entrever que era una actitud que normalmente solía mostrar su pareja para argumentar que llevaba razón en cualquier disputa: «Es una manera que tiene ella de decir que tiene la razón. Cierra la puerta y se va. Se queda con la última palabra», comenzaba a decir. Sin embargo, para sorpresa de muchos, lejos de limitarse a explicar este «truco», el conductor del programa se posicionaba a favor de Falcó: «Es un truco bastante rastrero, tengo que decirlo», sentenciaba.

Cabe destacar que Tamara Falcó nunca se ha mostrado reacia a mostrar su faceta religiosa delante de las cámaras. De hecho, en sus peores momentos (como su ruptura temporal con Iñigo Onieva), ha llegado a confesar que ha encontrado refugio en la fe.

Las anécdotas de Tamara Falcó con el fútbol

Más allá de las diferencias ideológicas de su percepción sobre la religión (muy distintas a las que sostiene la mujer de Pablo Motos), Tamara Falcó también compartió con la audiencia de El Hormiguero la anécdota que vivió junto a su madre en una de las finales que disputó el Real Madrid. Y es que, tal y como ella misma ha narrado entre risas, Preysler se desató con uno de los goles y «dio un abrazo al de al lado». Cristina Pardo secundó las palabras de su compañera afirmando que la emoción y el ambiente que se respira en este tipo de partidos da pie a vivir anécdotas como la que Tamara contaba de su madre.