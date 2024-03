Pablo Motos es principalmente conocido por ser el conductor de El Hormiguero, que se estrenó originalmente en Cuatro, no en Antena 3. El primer episodio se emitió el 24 de septiembre de 2006 en Cuatro. Luego, el programa se trasladó a Antena 3 en 2011, donde ha continuado emitiéndose desde entonces. El programa fue creado por 7 y Acción, el grupo audiovisual de Pablo y Jorge Salvador, y es la misma productora del programa El Desafío.

A lo largo de los años, la productora ha conseguido que los personajes más buscados del momento, por la prensa del corazón, acudan a sus respectivos programas. El Hormiguero, por ejemplo, ha contado con la participación de numerosos invitados a lo largo de los años, incluyendo celebridades, científicos, músicos, actores, deportistas y figuras públicas de diversas áreas. Algunos invitados notables que han pasado por el programa incluyen a personalidades internacionales como Will Smith, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Penélope Cruz, Isabel Preysler, entre otros.

¿Cómo consigue Pablo Motos los testimonios de personajes que están en el foco de la polémica? Normalmente los famosos acuden para hablar de sus proyectos al margen de la televisión. Así es más sencillo que los famosos accedan a ir al programa. Es el caso de Isabel Pantoja, que concedió su primera entrevista al espacio televisivo, diez meses después de salir de prisión, tras cumplir su condena de dos años por blanqueo de capitales obtenidos por su entonces novio, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

La tonadillera sevillana acudió para promocionar su gira y un doble álbum que salió después. Como era de esperar, durante su entrevista no habló de los dos años que estuvo en la cárcel. Pero, cuando el presentador le preguntó si se arrepentía de algo de lo que ha hecho en los últimos años, ella dijo que no. «Yo no me arrepiento. Se tienen que arrepentir lo que lo han hecho mal conmigo, pero yo no porque creo que no le he hecho mal a nadie», respondió tajante.

La productora de Pablo Motos, detrás del fichaje de Victoria Federica de Marichalar y Borbón y Genoveva Casanova para El Desafío

El programa El Desafío se prepara para su quinta edición, que ya ha comenzado con las grabaciones. Tras el anunico, el nombre de varios personajes que van a participar se convertían en viral. Victoria Federica de Marichalar y Borbón y Genoveva Casanova. ¿Las razones? Son dos de las mujeres más buscadas del momento.

La primera es la sobrina de Felipe VI y, la segunda, es la ex de Cayetano Martínez de Irujo que, casualmente, está en el ojo del huracán por su controvertida amistad con el rey Federico de Dinamarca.

