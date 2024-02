Las hermanas Pombo en ‘El hormiguero’: de la crisis de María y Pablo a la depresión de Marta

Las hermanas Pombo, María, Lucía y Marta, se convirtieron este lunes en las invitadas estrella de El Hormiguero, el talk show de televisión producido por 7 y acción, en Antena 3, a los mandos de Pablo Motos. El trío de influencers acudió al programa con motivo del estreno de la segunda temporada de la docuserie que protagonizan, Pombo, el próximo día 23 de febrero. Así, no es de extrañar que desvelaran alguno de los secretos mejor guardados de su vida privada, como el mayor enfado que han protagonizado entre ellas, o todas las veces que pudieron (o fueron) ser expulsadas de sus respectivos colegios e Institutos.

Las hermanas Pombo en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Pablo Motos les preguntó por el lado menos bonito que hay en la convivencia de tres hermanas aparentemente muy distintas entre sí. «Hemos madurado y hemos entendido hasta donde podemos llegar», dijo María antes de que Lucía añadiese entre risas que «el guantazo ya no se lo da». Sin embargo, Marta y Lucía reconocieron ser las que más han chocado cuando eran pequeñas. Tanto es así, que incluso llegaron a estar seis meses sin hablar aún viviendo bajo el mismo techo: «A mi cuando me llevas al límite me gusta tocar las narices», confesó la mediana de las Pombo.

Sobre su actitud en las aulas, las hermanas contaron por qué las expulsaban. «Era mala estudiante. Entonces había rachas en las que quería hacer mis cosas. Al hacer deberes de matemáticas, una vez la profesora me dijo ‘María un 0’. A mi me humilló, lo pase fatal. Empece a escribir en clase ‘María Luisa es una hija de puta’. Y fui a tirarlo y me pillaron. Me hicieron leerlo en voz alta y claro…», explicó María. Por su parte, Lucía confesó que una vez en la misma asignatura que su hermana no quiso hacer un examen porque no había estudiado: «Se me ocurrió llevar un gas lacrimógeno y ahí no entro nadie en horas».

María Pombo en ‘El Hormiguero’ / Antena

Durante la entrevista, María Pombo también habló sobre cómo fue su crisis con Pablo Castellano, su marido y padre de sus dos hijos. «Se estaba idealizando una parte de mí que no era real. Es una temporada que tienes que gestionar como pareja ámbitos que nunca has tenido que gestionar. No hemos pasado nuestro mejor momento, pero hemos elegido cuidarnos, estar juntos. En la era en la que estamos…. Te quiero, Pablo», explicó la influencer.

En este sentido, y preguntada también expresamente por ello, Marta Pombo, reveló varios detalles sobre cómo fue su depresión tras su separación de su primer marido a los pocos meses de pasar por el altar. «Fue una tapa super dura. Me da escalofríos esa soledad en la que estaba. Yo estaba medicada. Empecé con la psiquiatra. Cuando pensé que estaba genial que me quité la medicación. No se debe hacer jamás. Me acuerdo que estaba un día con la alcachofa de la ducha diciendo ‘es que si a mí me da igual estar aquí’. Horrible. Fue difícil. Me molestaba que me dijeran ‘venga, anímate’. No puedes, no esta dentro de ti, que te recuerden que ya no eres la misma… A mí lo que mas me ayudaba es que me escuchasen. Sin juzgarme, sin decirme nada, que me acompañasen en ese sentimiento», reveló.

María Pombo y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ / Gtres

La de este lunes fue la primera visita de Marta y Lucía a El Hormiguero, pero no la de María. La pequeña de las hermanas Pombo debutó en el programa de Pablo Motos en octubre de 2020 ante 2.704.000 espectadores. Entonces, la influencer contava con poco más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, frente a los tres millones que acumula ahora. «Gracias a los 40 minutos y 15,8% de share de Maria Pombo en El Hormiguero, tuvo un impacto mayor que todas sus redes sociales en lo que va de año y muy posiblemente ha conseguido levantar su notoriedad e interés, al darse a conocer a una audiencia que desconocía quien era», explicó Santiago de Mollinedo, general manager Iberia & Latam de Personality Media, a Vanitatis tras la primera aparición de la joven en Antena 3.

Lo que veremos en la segunda temporada de ‘Pombo’

A juzgar por el vídeo promocional, en esta segunda temporada, María Pombo se enfrenta a nuevos retos profesionales desde una nueva agencia de representación al tiempo que sigue trabajando en su relación con Pablo Castellano, que decide acudir a terapia para mejorar algunos aspectos de su vida. Por su parte, Lucía desvela algunos de sus traumas de infancia y decide darle un aire fresco a su matrimonio, mientras que Marta y Zama -su ya marido-, se dan el Sí, quiero rodeados de sus seres queridos. Papín continúa siendo una de las piezas clave en la familia y se ve obligado a cambiar sus hábitos por salud. Además, Gabi reconecta con su madre Marcia y con sus raíces familiares.

Pombo, producida por Komodo Studio en colaboración con Mediaset España y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, que podrá verse en exclusiva en Prime Video como parte de la suscripción Prime; más allá del éxito que ha logrado hasta el momento, recuerda a otros docu-realitys que muestran la vida de las famosas y su recargado estilo de vida, como el de Georgina Rodríguez, Georgina, que está disponible en Netflix, o Las Kardashians.