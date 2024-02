Irán censura el culo de Georgina Rodríguez en una imagen de Instagram

«Agradecido de pasar mi 39 cumpleaños de la mejor manera posible: con mi familia y de vuelta en el campo de entrenamiento. ¡Gracias a todos por lo cálidos mensajes!». Con estas palabras, Cristiano Ronaldo compartía en Instagram una estampa familiar, junto a sus hijos y su pareja, donde celebran su cumpleaños con dos grandes tartas. La foto transmitía unión y felicidad pero, lo último que esperaban era que medios iraníes no vieran conveniente compartir la instantánea en su manera original. Y es que, la figura curvilínea de Georgina Rodríguez ha sido censurada por la prensa del país asiático a la hora de hacerse eco del aniversario del futbolista.

En la fotografía original se puede ver como la de Jaca luce un vestido negro ceñido que muestra su trasero y sus curvas marcadas. Sin embargo, en las imágenes compartidas por el periódico Hamshahri del régimen iraní no hay ni rastro de esta parte del cuerpo de Georgina, habiendo recortado su figura con photoshop.

An example of how sick Islamists are when it comes to the female body.

The Iranian regime’s press is censoring the butt of Georgina Rodríguez, Ronaldo’s wife.

They publish a picture in which a large part of her bottom has been amateurishly removed.

This is exactly how sick…

