Caos en el rodaje de ‘El Desafío’: de las malas maneras de Victoria Federica a la guasa de Susi Caramelo

La cuenta atrás ha comenzado. Después de conocerse íntegramente el casting bomba que El Desafío ha conseguido para su nueva temporada, donde destacan nombres como el de Victoria Federica o Genoveva Casanova, el gran elenco ha dado el pistoletazo de salida a uno de los rodajes más comentados y esperados de la historia del programa, el cual, según las primeras imágenes trascendidas, parece que no dejará indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

Este viernes, gran parte de los rostros conocidos que se someterán a este aventura han aterrizado en el set de rodaje del espacio televisivo y la actitud de algunos de ellos ha llamado especial atención a las cámaras que esperaban con ganas poder captar, principalmente, la reaparición de Genoveva Casanova. Cabe destacar que la mexicana se encuentra en paradero desconocido desde que protagonizó un polémico reportaje junto a Federico de Dinamarca, por lo que su participación ha causado una gran expectación pública.

Siendo conscientes de la revolución generada, muchos de sus compañeros han querido sacar su faceta más bromista y, como no podía ser de otra manera, la primera en ponerlo en práctica ha sido Susi Carmelo. La humorista ha bajado la ventanilla del coche en el que viajaba y ha lamentado no ser Genoveva: «Oh, vaya. No soy ella. Que pena. Que bajona», decía entre risas.

Susi Caramelo llegando al set de grabación de ‘El Desafío’/ Gtres

Manuel El Cordobés, otro de los concursantes de la quinta temporada de El Desafío, llegaba «muy ilusionado» y «contentísimo» de enfrentarse a este nuevo reto televisivo: «Es muy bonito y muy divertido», decía, añadiendo que el casting era «muy chulo». En cuanto a su coincidencia con Genoveva Casanova y Victoria Federica en plató bromaba diciendo «que les tenía miedo».

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ llegando al set de grabación de ‘El Desafío’/ Gtres

Además de Genoveva Casanova, Victoria Federica es otro de los rostros conocidos con más renombre del casting, y su llegada al set era de las más esperadas junto a la de la ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo. Lejos de interactuar con los medios, la nieta de don Juan Carlos ha accedido en coche, sin bajar la ventanilla, al interior del edificio. Tal y como narra uno de los reporteros presentes, parece que, para evitar que se capturara ninguna fotografía de ella misma, la influencer ha optado por tumbarse en los asientos de atrás mientras pasaba al lado de las cámaras. Una actitud que deja entrever que, aunque haya decidido adentrarse en la pequeña pantalla, lo cierto es que seguirá manteniendo distancias en cuanto a la esfera pública se refiere.

El casting completo

Con la cuarta edición aún en emisión, El Desafío ya se encuentra completamente sumergido en lo que será la siguiente temporada, la cual volverá a estar dirigida por Roberto Leal como presentador y ocho famosos procedentes de todo tipo de ámbitos. A Victoria Federica, Genoveva Casanova, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Susi Caramelo se unen Lola Lolita, Feliciano López, Roberto Brasero y Gozton Mantuliz.