Se han cumplido siete meses desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva sellaron su historia de amor en una boda celebrada en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid. Desde entonces, la marquesa de Griñón y el empresario han estado inmersos en una constante de viajes por todo el mundo. Sin embargo, en las últimas semanas los rumores de crisis en su matrimonio han sonado con más fuerza. Sobre esto se ha pronunciado la hija de Isabel Preysler durante su intervención de este jueves, 8 de febrero, en El Hormiguero.

Tamara Falcó frena los rumores de crisis con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha dado un golpe en la mesa. Lejos de evitar entrar en detalles sobre las últimas informaciones que circulan acerca de su matrimonio y la relación que tiene con su marido, la ganadora de MasterChef Celebrity 4 ha querido aclarar algunos aspectos. Durante la tertulia del espacio de Antena 3, en la que también participan, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo, Tamara ha intervenido diciendo que «y hay noticias de mentira, claro que hay noticias de mentira. Yo vivo noticias de mentira continuamente».

Ante estas declaraciones, Pablo Motos no ha dudado en preguntarle a la marquesa. «Pero no me digas eso, Tamara. No me digas que tú vives noticias de mentira sobre tu vida… No iba a sacar este tema, pero ya que lo has sacado tú, hoy he leído que estás en crisis con Íñigo», ha comentado el presentador. «Dicen noticias de mentira de mí continuamente. hay gente que se cree con derecho para mirar desde la calle con prismáticos. He tenido prensa en la calle todo este tiempo. Te miran desde la calle con prismáticos, que es algo que debería de estar prohibido. Pero, claro, a ver cómo lo pruebo», ha explicado Falcó.

Asimismo, Tamara Falcó ha hablado sin tapujos ante la posibilidad de emprender acciones legales sobre los hechos que comentaba. «¿Te voy a meter una denuncia que tarda 15 años y mientras tanto yo me desgasto? Pues no. Intento que esto no me agobie», ha indicado. Sin embargo, no ha entrado en detalles sobre las habladurías acerca de las dificultades que estaría pasando junto a su esposo, que según el programa Así es la vida, es una realidad que no están en su mejor momento sentimental.

«Una fuente muy solvente nos ha confirmado que existe una fuerte crisis entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva. No nos hablan de ruptura pero sí de una gran crisis», indicó el citado espacio. En medio de esta supuesta crisis, el formato también añadió que la diseñadora habría escogido la casa madrileña de su madre para refugiarse, donde ha pasado más de una noche lejos del relaciones públicas. Estas informaciones concuerdan con las constantes especulaciones que han trascendido y que hacen referencia a que los recién casados duermen por separado de una manera habitual por motivos que se desconocen.

Tamara Falcó, blindada ante la prensa

Tras esto, Tamara Falcó ha reconocido lo inmensamente feliz que es en su nuevo hogar, dado que puede proteger más su intimidad. Es necesario mencionar que, la hija de Carlos Falcó se mudó hace unos meses a un impresionante ático de 190 metros cuadrados localizado en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid.

«Lo que me encanta es que me he mudado a un sitio en el que puedo entrar con el coche por el garaje y no tengo por qué salir. Tengo gimnasio en casa y cuando quiero salir, cojo mi coche y nadie me ve», ha explicado. «Pero entonces te estás escondiendo», le han indicado el resto de colaboradores. «No me estoy escondiendo. De eso nada. Me estoy protegiendo», ha respondido Tamara.

Tamara Falcó sobre su última polémica

Por otro lado, Tamara Falcó ha aprovechado la ocasión para aclarar el motivo por el que no baja ella a sus perros, ya que en su lugar lo hace una asistenta que trabaja para ella. «Sí puedo salir de paseo con mi perro. Pero no hay ninguna necesidad para enfrentarme a un periodista preguntándome por mi familia, por Íñigo, por la familia de Íñigo… No tengo la necesidad», ha confesado.