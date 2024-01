Pablo Motos se cobra su particular ‘venganza’ contra Jorge Javier Vázquez

El estreno de Cuentos Chinos, en septiembre, parecía la salvación a la crisis de audiencias que Telecinco arrastraba desde hacía varios meses, así como la del mismo Jorge Javier Vázquez; pues llevaba alejado del foco mediático desde antes, incluso, de la cancelación de Sálvame, en junio, a consecuencia de una baja temporal por prescripción médica, tal y como aseguró el presentador. «El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar», dijo.

Pero nada más lejos a la realidad. En sus primeros días en pantalla, el programa a los mandos del catalán, que prometía la guerra a Pablo Motos y El Hormiguero, en Antena 3, matando incluso a una de sus hormigas en una promoción previa al estreno y con una carta abierta llena de dardos; no logró superar el 10% de cuota de pantalla, una cifra que corresponde al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa determinado, con respecto al total que tiene encendido su televisión durante la emisión. Ante esta realidad, Mediaset España tomó la drástica decisión de cancelar la emisión de Cuentos chinos y de retirarlo, así, del access prime time.

La reacción de Pablo Motos a los ataques de Jorge Javier, entonces, era tan apetecible como llamativa, pero no llegó. El presentador se limitó a hacer luz de gas a las indirectas del natural de Badalona, y a hacer del silencio su mejor aliado. Algo que podría haber roto, no obstante, ahora. Pablo Motos ha concedido una entrevista a El Televisero con cuyas respuestas podría haberse cobrado su particular venganza al que fuera presentador de Sálvame. Y es que preguntado expresamente por su relación o pique -a priori-, sano, con Jorge Javier Vázquez, Motos ha dicho, tajante, que no cree que sea un perfil a entrevistar en El Hormiguero. Pero ¿Por qué no está a la altura?

«En principio no, Jorge Javier no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste», ha dicho Motos para, inmediatamente después, confesar a qué personaje sí recibiría, y con gusto, en el talk show de televisión español producido por 7 y acción. «Me encantaría que Brad Pitt viniera al programa, pero creo que nunca lo veremos. Estuvimos muy cerca de ir a Miami con todo el programa para entrevistarlo, pero no fue posible», ha señalado desvelando uno de sus sueños.

Las palabras de Pablo Motos, llegan, es digno de mención aquí, en un momento en que la actividad de Jorge Javier Vázquez en televisión es nula; pues desde la cancelación de Sálvame y el posterior fracaso de Cuentos Chinos, el presentador no ha encontrado su sitio en la pequeña pantalla.

La polémica carta de Jorge Javier a Pablo Motos

«Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: ‘Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía’. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: ‘La gente de nuestro oficio, los profesionales no competimos, coincidimos’», le escribía Jorge Javier a Pablo Motos con un tono de cierta falsa humildad y marcada competitivad.

«Yo sé que tu casa es majestuosa, pero mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas, y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme».