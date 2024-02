En jaque el matrimonio de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: se confirma la existencia de una fuerte crisis

Este jueves, 8 de febrero, se cumplen siete meses desde que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se subieron al altar para darse el «sí, quiero» delante de una larga lista de invitados reunidos en el enclave familiar del palacio El Rincón. Hasta ahora, la marquesa de Griñón y el empresario parecían vivir una vida de ensueño, llena de viajes y una recién estrenada casa a la que no le falta detalle. Pero no todo es oro lo que reluce, y las últimas informaciones que han trascendido sobre el matrimonio hacen referencia a que no estarían atravesando por su mejor momento.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el funeral de Fernando Fernández Tapias en Madrid/ Gtres

«Una fuente muy solvente nos ha confirmado que existe una fuerte crisis entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva. No nos hablan de ruptura pero sí de una gran crisis». Con estas palabras, una reportera del programa Así es la vida ha asegurado que el matrimonio de la hija de Isabel Preysler estaría situado en la cuerda floja. En mitad de esta supuesta crisis, el espacio televisivo también ha revelado que la ganadora de MasterChef Celebrity 4 habría escogido la casa madrileña de su madre para refugiarse, donde ha pasado más de una noche lejos de su marido. Estas informaciones concuerdan con las constantes especulaciones que han trascendido y que hacen referencia a que los recién casados duermen por separado de una manera habitual por motivos que se desconocen.

Reportera del programa ‘Así es la vida’ hablando de la supuesta crisis de Tamara Falcó e Iñigo Onieva/ Mediaset

Al mismo tiempo que confirman la crisis por la que atraviesa el matrimonio, lo cierto es que han señalado que, por ahora, entre sus planes no se encuentra el divorcio: «No van a separarse por el momento porque ella está muy enamorada y habría decidido tragar con ciertos hábitos de Iñigo que antes no asimilaba», comentaba la reportera.

Además de detallar estas últimas informaciones que han conocido de la mano del círculo cercano de la pareja, el programa de Mediaset también ha revelado un dato más que ha sorprendido a muchos. Y es que parte del entorno de Onieva calificaría al mismo como un ‘florero’ de Tamara Falcó, dejando su imagen y su rol dentro de la relación en un lugar no muy bien visto.

La reacción de Iñigo Onieva a su supuesta crisis matrimonial

En medio de toda la revolución mediática que están ocasionando los rumores de crisis mencionados, Iñigo Onieva insiste en negarlo todo. Así, hace tan solo una semana, el empresario reaparecía ante la prensa en las calles de Madrid y se pronunciaba tajantemente al respecto: «Estamos magníficamente, muchísimas gracias», decía visiblemente molesto con las preguntas de los reporteros encargados de cubrir sus pasos.

Íñigo Onieva por las calles de Madrid / Gtres

El desmentido de Iñigo llegó tan solo unos días después de las palabras de Isabel Presyler sobre la situación sentimental de su hija. La reina de corazones dejó a un lado su eterno blindaje durante la inauguración del centro de belleza de Maribel Yébenes en Madrid y aseguró que el matrimonio estaba «divinamente».