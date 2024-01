Isabel Preysler se aferra a su soltería: «No me estoy viendo con nadie y tampoco tengo ganas»

Han pasado más de doce meses desde que Isabel Preysler anunció su ruptura con Mario Vargas Llosa, el conocido escritor con el que compartió ocho largos años y un noviazgo popularmente conocido por el papel couché. Desde entonces, la socialité no ha vuelto a introducirse en ninguna relación sentimental, y parece que es una decisión a la que quiere mantenerse firme. Así lo confirman sus últimas declaraciones ofrecidas para la revista del saludo durante la apertura del nuevo centro de estética de su íntima amiga, Maribel Yébenes.

«No me estoy viendo con nadie. Tampoco tengo ganas. Estoy muy bien como estoy», aseguraba al medio citado. Con estas palabras, la madre de la marquesa de Griñón ha despejado todo tipo de dudas acerca de sus cuestiones más personales, dejando claro que no tiene ninguna ilusión secreta en el amor y que, por ahora, así seguirá siendo, pese a las especulaciones que señalan que podría estar empezando un nuevo romance.

Isabel Preysler en el evento Maribel Yebenes celebrado en Madrid/ Gtres

Aunque está en un momento de su vida donde prima la soledad en el amor, lo cierto es que Isabel no ha dejado de cuidarse. De hecho, en el mismo evento mencionado, ha confesado que, aunque no tiene ningún truco de belleza, sigue estrictamente rutinas diarias para su piel: «Me limpio mucho la cara. Es lo que más pereza me da, porque es pesadísimo. Yo tardo lo mismo limpiándome la cara que maquillándome», decía.

El llevar a rajar tabla dicho cuidado es algo que también ha heredado su hija Tamara, a la que Isabel considera la más coqueta de todas. Precisamente centrándose en ella, la hispano-filipina también ha aprovechado su última intervención con los medios para pronunciarse sobre la nueva etapa que está viviendo la ganadora de MasterChef Celebrity 4 como esposa de Iñigo Onieva. «Está estupenda y su nueva casa me gusta mucho», comentaba.

Tamara Falcó e Isabel Preysler en un evento en Madrid/Gtres

Al mismo tiempo, la reina de corazones quiso zanjar todos los rumores que señalan que los recién casados estarían atravesando por una crisis matrimonial: «Yo no veo ninguna discusión. Ellos están divinamente», decía, añadiendo que no quiere que la agobien con el tema de ampliar la familia, ya que es algo que vendrá cuando tenga que venir.

La buena sintonía de Isabel Preysler con Pablo Motos

Pablo Motos e Isabel Preysler en el evento Maribel Yebenes celebrado en Madrid/ Gtres

Después de atender a los medios de comunicación en la inauguración de la nueva boutique de Maribel Yébenes, Isabel Preysler vivió una especial velada rodeada de multitud rostros conocidos del país como Juan del Val, Isabelle Junot o Carlos Latre, entre muchos otros. No obstante, llamó bastante la atención la gran sintonía que derrochó con Pablo Motos, tal y como se pueden ver en las imágenes que han trascendido del momento. Y es que cabe recordar que el presentador comparte plató todos los jueves con su hija, Tamara Falcó, donde ha entablado una gran amistad que le ha llevado incluso a asistir a la boda de la marquesa con Onieva el pasado mes de julio.