Isabel Preysler anunciaba el 28 de diciembre de 2022, a golpe de exclusiva en la portada de una conocida revista, su separación con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Tras ocho años de relación sentimental, la pareja daba por finalizada su historia de amor iniciando, contra todo pronóstico, una mediática guerra de acusaciones a cuenta de los motivos de su ruptura, donde los celos infundados por parte del escritor fueron la principal causa señalada. Sin embargo, poco después hacía su aparición en escena Patricia Llosa, la ex mujer del peruano, lo que no hizo más que echar leña al fuego.

El apoyo familiar de Mario Vargas Llosa, que estuvo arropado en todo momento por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, y su insistencia en lo libre y bien que se sentía después de haber separado su vida de la de Isabel Preysler, llevaron a esta a declarar que al final, las cosas siempre pasaban por algo. «Yo no sólo he pasado página, sino que he cambiado de libro», destacó la llamada ‘reina de corazones’ para intentar zanjar la polémica. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tras hacerse pública la carta privada que Patricia Llosa le había enviado a la socialité en 2015, advirtiéndole de las constantes infidelidades que ella había sufrido por parte del que había sido su marido durante 50 años, Isabel rompía su silencio.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa / Gtres

Lo hacía para defender lo que ella consideraba un ataque injustificado a su hija, Tamara Falcó, en el cuento del Nobel titulado Los vientos. Y cuando parecía que nada podía ir a peor, los hijos de este contraatacaban asegurando que no le tenían ningún miedo a la ex de Julio Iglesias. Pero esta no era la única obra que iba a ser objeto de controversia tras su ruptura. En octubre, Mario Vargas Llosa lanzaba su nuevo libro, titulado Le dedico mi silencio. A pesar de que fue escrito durante buena parte de la relación que este mantuvo con Isabel Preysler, el autor declaró posteriormente que su obra estaba dirigida, íntegramente, «a Patricia», tal y como reza en sus páginas.

No obstante, eso no era lo que comentaba cuando lo estaba escribiendo, tal y como contó Beatriz Cortázar. Según ella, la novela iba a estar dedicada a Isabel Preysler, porque así lo había manifestado él en muchas reuniones, «a viva voz». Y a pesar de que hace solo unos meses se ponía en duda que la relación entre Mario y Patricia fuese romántica, lo cierto es que ambos tienen planeado pasar las Navidades juntos y en compañía de sus hijos. Un plan que Isabel Preysler también hará en Miami junto a su familia. Sin embargo, antes de volar al otro lado del Atlántico, quiso dejar claro que su ruptura con el escritor no le había dolido «nada».

Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Así lo destacó en su última entrevista en El Hormiguero. «Hay celos light. Hay celos menos light. Pero al final todos terminan siendo malos», indicó tras ser preguntada directamente por los celos como causa de la ruptura. Además, Isabel señaló que una de las cosas que más desgasta una relación es no respetar el espacio de las personas. A esto también hace referencia en su especial de Disney+ titulado Mi Navidad, donde apunta que ella siempre necesita momentos de soledad en su vida y que «hay parejas que no comprenden eso».