Isabel Preysler ha dado un paso más dejando atrás su eterno blindaje. Si bien la también conocida como reina de corazones siempre ha hecho gala de su habitual hermetismo esta vez ha relegado a un segundo plano la privacidad que tanto la caracteriza para mostrar su faceta más cercana. Este jueves, 14 de diciembre, la socialité se ha convertido en la invitada estrella de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos y en el que también trabaja su hija, Tamara Falcó, como comentarista de temas de actualidad y de la crónica social.

Con motivo del estreno de su documental, que lleva como título Isabel Preysler: Mi Navidad, la hispanofilipina ha reaparecido para hablar de este último reto profesional. Segundos antes de empezar la entrevista, ha saludado con mucho cariño a su hija, que esperaba en un segundo plano su turno para intervenir en La Tertulia, espacio en el que participa cada jueves.

El dardo a Mario Vargas Llosa

Se va a cumplir un año desde que salió a la luz que Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler rompieron su relación tras ocho años juntos. Sobre esto, la invitada ha hablado, aunque no ha nombrado al escritor. Inmersa en la conversación con el presentador sobre los motivos por los que se puede desgastar una historia de amor, Preysler se ha sincerado. «Cada pareja es un mundo. Siempre un problema con un hijo, en el trabajo, económico, una desgracia, dicen que eso desgasta o une. Una de las cosas que pueden desgastar una relación es el no dar espacio», ha comentado, haciendo hincapié en que a ella le gusta pasar tiempo sola. En esta misma línea ha comentado también que «no hay celos razonables. Hay celos más ligth o menos, pero al final, todos terminan siendo malos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Ha sido entonces, cuando Motos le ha preguntado sobre si a medida que pasa el tiempo las rupturas duelen menos. «Sí, claro, duelen menos. Con los años todo duele menos. La última no me dolió nada, eh», ha terminado diciendo. Por otro lado, Isabel Preysler ha confesado que está abierta al amor, pero que ve complicado que se vuelva a enamorar. «No lo saco de mi universo. Lo veo difícil. Lo veo imposible casi», ha dicho. Asimismo, la madre de Tamara Falcó ha dado las claves que tiene que tener un hombre para que ella se fije en él. «Tengo que admirar a la persona y entonces yo lo que más admiro es la inteligencia. Cuando esa persona yo la admiro y la encuentro inteligente eso ya es un paso muy grande. Inmediatamente después viene el sentido del humor y después la ternura», ha terminado explicando.

Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

La opinión de Isabel Preysler sobre Miguel Boyer

Durante esta reaparición en la también conocida como caja mágica, Isabel Preysler ha recordado uno de los episodios más complicados de su vida: la muerte de Miguel Boyer. «Miguel era una persona que la gente que no le conocía le encontraba una persona muy estricta, muy dura, muy seria y en casa era todo lo contrario. Era con mis niñas, por ejemplo, era amoroso, muy cariñoso y con mucho sentido del humor. Yo me divertía mucho con Miguel», ha recordado con nostalgia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Es entonces, cuando Pablo Motos le ha hecho la siguiente pregunta: «¿Eres fuerte o te has hecho fuerte?». «Yo creo que soy fuerte, pero es verdad que cuando Miguel enfermó fue cuando me di cuenta lo fuerte que era de verdad. Había días que yo no me quería levantar de la cama, que tu vida cambie en unos segundos es tremendo», ha comentado.

«Para todos, no solo para mí, fue un cambio tremendo. Miguel estuvo dos meses en la UCI y después dos años y 8 meses enfermo y le cuidamos muchísimo. Fue el centro de toda la casa, pero era durísimo ver a un Miguel Boyer brillante como era a Miguel ya cambiado y, entonces, claro te tienes que hacer fuerte. Yo pensaba ‘¿qué voy a hacer?’, además yo tenia la suerte de que podía conseguir logopedas, fisioterapeutas y yo pensaba en la gente que no tenía esa ayuda. No hay otra hay que ser fuerte», ha indicado.

El menú de Navidad de Isabel Preysler

Isabel Preysler, que para la ocasión se ha decantado por un traje de dos piezas en azul klein compuesto por una blazer con cinturón incorporado a juego con un pantalón estilo flare, ha revelado en directo qué es lo que come con la familia en Navidad. «Un poco de todo. Es un menú complicado. Pavo, que normalmente lo hace el padre de Fernando y está buenísimo. Se sirve carne como solomillo», ha relatado. Sin embargo, Julio Iglesias Jr. no come este tipo de alimentos, por lo que «hay que hacer pasta», ha indicado Isabel, que ha añadido que también cocinan puré de patatas y de castañas.

Isabel Preysler en ‘La Tertulia’ / Antena 3

Antes de finalizar la última entrega de la semana, Pablo Motos ha invitado a Isabel Preysler a formar parte de la mesa de La Tertulia. En esta sección, en la que participa Tamara y en la que tratan temas de actualidad se ha puesto sobre la mesa una noticia de actualidad que tiene como protagonista a Carlos III. Según The Sunday Times, el monarca cuenta como responsable médico de la Casa Real con un médico de cabecera que defiende la utilidad de las terapias complementarias como la homeopatía, entre otras. Algo que ha generado un gran debate. Precisamente sobre esto se ha pronunciado Isabel Preysler, ya que tuvo una conversación con el soberano. «Le gustaba la medicina alternativa», ha dicho.

De esta manera, Isabel Preysler ha mostrado su lado más cercano en esta intervención televisiva en la que ha podido hablar de su pasado, presente y futuro.