Tamara Falcó e Íñigo Onieva están atravesando su etapa más dulce después de pronunciar el tan ansiado Sí, quiero, el pasado mes de julio, en una ceremonia que tuvo lugar en El Rincón, el palacio del siglo XIX que la socialité heredó de su padre, Carlos Falcó, tras su fallecimiento en marzo de 2020. Sin embargo, lo cierto es que el empresario sigue teniendo el sambenito de mujeriego y la sombra de la infidelidad, por ende, persiguiéndole. Más aún, después de que la creadora de contenido y ex tentadora de La isla de las tentaciones, Carolina Moura, haya contado en una entrevista que el marido de Tamara Falcó le escribía mensajea a través de las redes sociales estando ya en relaciones con la hija de Isabel Preysler.

Ha sido durante una entrevista al programa La influencia Show conducido por Marta Pombo, Ale Gullón y José Antonio Martín ‘Petón’, destinado a entrevistar a influencers del panorama actual con el objetivo de ahondar en esta nueva profesión; cuando la joven ha desvelado que Íñigo Onieva habría intentado hablar con ella en varias ocasiones cuando ya estaba con Tamara Falcó; aunque sin éxito. «¿Te tiraba la caña mientras estaba con Tamara Falcó?», le ha preguntado directamente el colaborador Nacho Pla. A lo que la influencer, sin tapujos, ha respondido: «No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños», ha dicho.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid / Gtres

Según Carolina, ella se enteró de quién era el empresario por su madre. «Es muy cotilla, Sálvame Deluxe máxima. Empezamos a hablar y me preguntó si sabía quién era Tamara. Los busqué por cotillear porque no sabía ni quién era Tamara, imagínate. El tío me había escrito un montón de veces», ha desvelado la joven. «Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo», ha añadido dejando claro así, que nunca llegó a contestar a ninguno de los mensajes de Onieva.