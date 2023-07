Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el «sí, quiero» más esperado del año el pasado 8 de julio. La pareja formalizaba así su relación en una celebración multitudinaria que ha durado prácticamente tres días. El viernes, los ya marido y mujer recibían a sus invitados en el Hotel Ritz de la capital para festejar su preboda. 24 horas más tarde, se subían al altar en la finca de El Rincón, un enclave familiar con una historia muy personal sobre el clan Falcó guardada entre sus instalaciones. No obstante, parece que esta especial localización ha celebrado el último evento familiar en su terreno y es que, al parecer, tras la boda de la marquesa y el empresario, los dueños del palacio habrían cambiado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñigo Onieva Molas (@ionieva)

Así lo ha asegurado Patricia Cerezo en el programa Y así es la vida, desde donde con la voz entrecortada y emocionada, la periodista ha anunciado que la familia Falcó se habría deshecho de esta prestigiosa herencia. «Esta es la última celebración en la finca El Rincón. Se ha vendido», sentenciaba la comunicadora. «No podremos celebrar bautizos, no podremos celebrar comuniones, no podremos celebrar más bodas…», proseguía. Sus palabras dejaban boquiabiertos a sus compañeros de plató quienes no daban crédito a lo que estaban escuchando.

Patricia Cerezo en el programa ‘Y así es la vida’/ Mediaset

Por ahora, de acuerdo con las palabras de Cerezo, se desconoce quien es la persona que supuestamente habría decidido comprar el palacio de El Rincón ya que, como la propia periodista ha reiterado, la información que maneja a día de hoy es muy limitada al respecto, teniendo en cuenta que este procedimiento de compraventa se habría llevado bajos los hilos de la máxima discreción. No obstante, lo que sí que ha dejado claro con sus declaraciones es que el nuevo dueño tendría en mente un uso muy distinto para la finca, dejando a un lado la celebración de distintos tipos de eventos y dando la bienvenido a una nueva práctica todavía desconocida.

Pese a que esta información ha dejado en medio de un gran misterio el futuro del palacio El Rincón, lo cierto es que no es la primera vez que sale a la luz la posibilidad de venta de este lugar. Era el pasado mes de febrero cuando la revista Semana publicaba en exclusiva que la marquesa de Griñón, junto a su hermano Manuel Falcó, había decidido vender la finca por siete millones de euros. Sin embargo, días después de conocerse este inesperado movimiento, Tamara Falcó desmentía tajantemente dicha información en el programa El Hormiguero, apuntando que tenía varios proyectos en mente que todavía quería desarrollar con mucha ilusión en la finca.

Tamara Falcó en ‘La marquesa’. / Netflix

Desde ese momento, la noticia de la venta del palacio El Rincón parecía haberse quedado en standby hasta a día de hoy. No obstante, LOOK pudo comprobar por aquel entonces que los teléfonos de contacto que aparecían en la página web de la finca (para poder contratar a los organizadores de eventos) estaban completamente obsoletos. Algo que dejaba entrever que durante todo este tiempo no se estaba produciendo mucha demanda de celebraciones, la vía de ingresos principal para mantener el enclave. Sin ir más lejos, Carlos Falcó aseguró hace años en el programa Ruta 179 de Telemadrid, que si no fuera por la celebración de eventos y bodas, sería prácticamente imposible costear el mantenimiento del lugar y ciñéndonos a lo comprobado, es probable que, de haber tomado la decisión de poner el cartel de «se vende», la escasez de festejos haya sido uno de los principales motivos.