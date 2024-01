Isabel Preysler reaparece con Pablo Motos y lanza un mensaje importante sobre Tamara Falcó

Isabel Preysler ha vuelto a demostrar que está a la altura de las circunstancias. En las últimas horas se ha puesto en circulación un rumor que ha situado a su hija Tamara Falcó en el centro de la polémica. El tertuliano Pedro Jota aseguró en el podcast En todas las salsas que Tamara Falcó e Íñigo Onieva habían tenido una discusión en un restaurante situado en la calle Jorge Juan de Madrid.

Isabel Preysler ha reaparecido después de esta noticia y lo ha hecho muy bien acompañada. Ha estado con Pablo Motos en la reinauguración del nuevo centro de Maribel Yébenes en la capital. Haciendo honor a la elegancia que siempre le ha caracterizado, después de mantener una entretenida charla con su amigo ha dado unas declaraciones.

Tamara Falco en Madrid / GTRES

Vestida con una chaqueta negra y una falda de volantes, la socialité ha atendido a la prensa agarrada del brazo de Pablo Motos. Aprovechado que el foco estaba puesto en ella para lanzar un mensaje importante: Tamara Falcó no está en crisis con Íñigo Onieva. «Yo no he visto ninguna discusión», ha declarado con una sonrisa.

Isabel Preysler muestra su complicidad con Pablo Motos

Isabel Preysler y Pablo Motos disfrutan de una sintonía especial. Así ha quedado demostrado después de su última aparición pública. El presentador ha contemplado cómo su amiga estaba posando para la prensa y después se ha unido a ella para mantener una divertida charla.

Isabel Preysler posando / GTRES

Recordemos que Isabel se sentó en el plató de El Hormiguero el pasado mes de diciembre para patrocinar un proyecto titulado Isabel Preysler: Mi Navidad, un documental que se ha emitido en la plataforma Disney +. Uno de los secretos de su éxito es que se deja ver únicamente en ocasiones importantes, por eso es tan especial que Motos lograra convencerla para hacerle una entrevista.

Pablo Motos ha esperado a que Isabel respondiera a las preguntas de los reporteros. Después se ha despedido de ella y la socialité se ha dirigido a un vehículo de color negro, donde estaba su chófer. Antes de marcharse ha hablado de otro tema importante: el embarazo de Ana Boyer.

Así se encuentra Ana Boyer

Isabel Preysler es consciente de todos los temas de actualidad que hay en su familia. Tamara Falcó no es la única que ha llamado la atención de los medios. Una vez ha dejado claro que la marquesa no tiene ningún problema con su marido, Preysler ha hablado abiertamente del embarazo de Ana Boyer.

Isabel Preysler con su chófer / GTRES

“Está muy bien, estupendamente. El embarazo le sienta divinamente”, ha respondido cuando le han preguntado por la concursante de Bake off: famosos al horno. Ana ha ganado mucho peso mediático en las últimas semanas gracias a su participación en el formato de TVE. Su madre está encantada con esta faceta que insiste en que tiene muchas ganas de volver a ser abuela.

La expareja de Mario Vargas Llosa se ha quedado más tranquila al desmentir la crisis entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó. No se ha negado a responder a ninguna pregunta, demostrando así que no tiene nada que esconder. Y, después de demostrar lo feliz que está con el embarazo de Ana, ha cerrado la puerta de su coche y el chófer le ha llevado de vuelta a su mansión de Puerta de Hierro (Madrid).