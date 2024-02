Tamara Falcó recuerda emocionada a su padre e Iñigo Onieva le responde

Tamara Falcó ha recordado muy emocionada a su padre, Carlos falcó. El marqués de Griñón falleció a los 83 años en 2020 a causa del Coronavirus. Desde ese momento, la hija de Isabel Preysler no ha dejado de mostrar el vació que dejó en su vida y confesando en más de una ocasión que ha sido el hombre de su vida. Ahora, tras cuatro años de su muerte, la socialité ha compartido un emotivo mensaje recordando a su progenitor.

El 3 de febrero es el cumpleaños de Carlos Falcó, y cada vez que llega esta fecha, su hija le dedica algún gesto especial. En esta ocasión, Tamara Falcó ha compartido una fotografía en Instagram: un retrato de su padre, acompañado simplemente por las palabras «Feliz cumpleaños, Papi». Con tan solo una imagen y unas palabras, ha transmitido de manera poderosa la nostalgia que siente en un día tan significativo para ella.

Las respuestas a la publicación de Tamara Falcó dedicada a su padre Carlos en el día que habría cumplido años no tardaron en llegar. Numerosos compañeros y amigos han dejado comentarios para expresarle su apoyo en esta fecha tan especial. Nuria Roca, su fiel compañera en El Hormiguero, ha sido una de las primeras en reaccionar a este emotivo mensaje.

Sin embargo, la reacción que más ha llamado la atención ha sido la de su esposo, Iñigo Onieva. El empresario conoce bien la devoción que Tamara Falcó sentía por su padre y lo difícil que es para ella estar sin él, a pesar de que ya han pasado casi tres años desde su fallecimiento. Por esta razón, Íñigo Onieva ha participado en esta emotiva publicación, comentándola con un dibujo de un corazón. Con este gesto, ha tratado de dejar claro que en un día tan especial está apoyando a su esposa y, al mismo tiempo, ha intentado desmentir los rumores de crisis que los han rodeado en los últimos días.

Isabel Preysler se casó con el marqués de Griñón en 1980, tres años después de su separación de Julio Iglesias. Tamara Falcó, fruto de esta unión, rindió homenaje a su padre en las redes sociales un día antes de su fallecimiento, siendo consciente de la gravedad de la situación. «Ayer fue S. José y se me olvidó postear. Esta foto describe mi relación con mi Padre. Papi, tú no tienes Instagram, pero como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y que eres el mejor Padre que jamás podría desear. Love you, Tamaruni», escribió tras el fallecimiento de su padre, Tamara Falcó, junto a una fotografía en la que se la puede ver junto a él de pequeña.

«Qué suerte haber tenido un padre tan bueno. Le echo tanto de menos porque ha sido tan bueno, tan especial, tan cariñoso… Es un regalo que me ha dado él y me siento superprivilegiada. Quiero hablarle a mis hijos de su abuelo, quiero hablarles de lo señorazo que era», expresó la marquesa de Griñón hace unos años en el programa Lazos de Sangre.