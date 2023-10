Tras su paso por Roma e Ibiza, Tamara Falcó volvía ayer a televisión para contar uno de los capítulos más duros de su vida. Lo hacía como protagonista del programa de Carlos Sobera que lleva por título El musical de tu vida. En este espacio, la hija de Isabel Preysler quiso dedicar momentos de lo más especiales hacia la figura de Carlos Falcó y los últimos días de su vida. «Le echo muchísimo de menos. Ha sido un gran padre», explicó.

El marqués de Griñón falleció en el mes de marzo de 2020 a causa del coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz. El que fuera esposo de Esther Doña se convirtió en una de las primeras víctimas que se cobró la pandemia en nuestro país. En ese momento, Carlos Falcó tenía 83 años y pese a su lucha contra la enfermedad, no pudo ganar su última batalla. Una triste noticia para su familia, que se encontraba de sorpresa con las consecuencias mortales de un virus que empezaba a extenderse por España.

Carlos Falcó junto a su hija Tamara / Gtres

No obstante, Tamara quiso aclarar durante su presencia en el programa que, a diferencia de otras familias, el marqués de Griñón no murió solo, sino que estaba acompañado por su hija mayor, Xandra Falcó. Sin embargo, la mujer de Íñigo Onieva no pudo despedirse de él. Días después de su fallecimiento, la joven compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales junto a una foto antigua en la que aparecía con su progenitor: «Esta foto describe mi relación con mi padre. Papi, tú no tienes Instagram, pero como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear. I love you. Tamaruni», escribió la influencer.

Tal y como ella misma contó en el programa Lazos de sangre solo un año después de la triste pérdida, todo comenzó un jueves de marzo de 2020 cuando Carlos Falcó acudió al hospital al sentir que se encontraba mal. Allí le recogieron diversas muestras y el mismo sábado le comunicaron que tenía una neumonía. «Mi padre era incansable, vimos que no nos contestaba al móvil y no nos preocupamos», indicó Tamara. Sin embargo, fue su hermana Xandra quien convenció al marqués de que se tomara la temperatura y al ver que tenía fiebre, le pidió a su hermano Manuel que llamase a una ambulancia. En ese momento, según Tamara, el propio Carlos comenzó a asustarse, aunque intentó trasmitir calma a sus hijos.

El marqués de Griñón junto a su hija, Tamara Falcó / Gtres

No obstante, al paso de los días su padre tenía cada vez más problemas para respirar. Después, según la diseñadora de moda, todo ocurrió muy deprisa y fue «bastante duro», porque ninguno era consciente de lo que estaba pasando. El país acababa de ser confinado y poco o nada se sabía del desarrollo de la enfermedad. «Mi padre llegó al hospital un domingo por la noche y el miércoles le llevaron a la UCI. Yo no sabía que lo habían intubado, le habían sedado y ya no iba a responder», relató. La situación era tan grave que solo dos días después, la mañana del viernes 20 de marzo, su hermana Xandra le llamó para comunicarle su muerte.

Una dura noticia que la joven recibió rodeada por toda su familia al encontrarse en periodo de confinamiento. Lo peor fue no poder hacerle un funeral a causa de la coyuntura que existía con en el país, por lo que organizaron un pequeño responso en el que solamente estuvieron los hermanos y el sacerdote. Carlos Falcó y Fernández de Córdova dejaba cinco hijos de tres matrimonios diferentes: Manuel, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara.

Isabel Preysler y Carlos Falcó junto a su hija Tamara / Gtres

«Si me dieran a elegir, yo siempre volvería a escoger a mi padre. Siento tanto la pérdida porque él ha sido maravilloso. Y eso es un regalo. Lo que estoy es agradecida, porque fue una bendición», apuntaba anoche Tamara en el programa conducido por Carlos Sobera. «Somos cinco hermanos y siempre nos ha apoyado a todos», confesaba. Además, aseguraba que a pesar de que su madre se separó de él, ella pasaba mucho tiempo junto a su padre en el campo los fines de semana que podían verse.

«Era mi confidente. Yo le contaba todo y él siempre estaba ahí. Era una de esas personas que se levantaba cada día para cambiar el mundo y para hacerlo mejor para todos», destacaba la marquesa de Griñón emocionada. Además, padre e hija también tenían tiempo para las anécdotas. «Yo me pasaba el día leyendo en el cuarto la Biblia y un día vino y me dijo: ‘Pero, ¿qué haces Tamara, estás metida en las drogas?’», recordó simpática, asegurando que le tuvo muy presente el pasado 8 de julio durante su boda con Íñigo Onieva.