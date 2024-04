Más allá del pequeño Martín: estos son todos los nietos de Isabel Preysler

Isabel Preysler se ha convertido nuevamente en abuela tras la llegada al mundo de Martín, el tercer hijo en común de su hija, Ana Boyer, y el tenista Fernando Verdasco. El bebé nació el pasado día 24 de abril en la clínica Ruber de Madrid, muy cercana a la exclusiva zona de Puerta de Hierro, donde vive la reina de corazones. Precisamente allí, según fuentes de su entorno más directo, Boyer se instaló hace un tiempo atrás para afrontar la recta final de su embarazo en compañía de su madre. Ana Boyer y Fernando Verdasco, cabe recordar, en este sentido, fijaron su residencia en Doha en el año 2016.

El parto se llevó a cabo por la tarde y, según ha trascendido, todo se desarrolló sin complicaciones. Ha sido la propia Isabel Preysler, de hecho, quien este jueves ha desvelado que su hija se encuentra «muy bien», y que el matrimonio está «encantado» con la llegada de la criatura. «Muy, muy felices. Muy encantados. Todo muy bien, muchas gracias», han sido sus palabras. Isabel Preysler se ha personado en el centro médico para visitar a su hija y conocer a su nieto, a primera hora de esta tarde. Lo ha hecho en compañía de otro de los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, muy sonriente, y ataviada con un look de los más cómodo y unas enormes gafas de sol.

Isabel Presyler, en las inmediaciones de la clínica Ruber. (Foto: Gtres)

Martín es el octavo nieto de Isabel Preysler

Con la llegada al mundo de Martín, Isabel Preysler suma ocho nietos que la convierten en toda una matriarca cuyo legado va más allá de las portadas de revistas de la crónica social de nuestro país. Fue su primogénita, Chábeli Iglesias, quien dio a la socialité sus dos primeros nietos, junto a Christian Altaba: Alejandro Altaba, de 21 años, y Sofía Altaba, de 11. El primogénito de Chábeli Iglesias y su marido nació el 14 de enero de 2002 en Miami y algunos medios le denominaron ‘hijo milagro’ por las complicaciones que se dieron durante su nacimiento. Y es que, en el momento de su alumbramiento, su madre no había alcanzado aún el sexto mes de embarazo, lo que obligó al neonato, que llegó al mundo con solo 900 gramos, a permanecer un determinado tiempo en la incubadora.

Por parte de Enrique Iglesias, Isabel Preysler tiene tres nietos más. El cantante y Anna Kournikova son padres de tres hijos, todos de muy corta edad: los mellizos Nicholas y Lucy, de cino años, y Mary, de tres. En varias ocasiones, el intérprete de Cuando me enamoro, ha desvelado que los tres pequeños son sus mejores fans. «Cuando los recojo del colegio y tienen un mal día o uno de ellos está llorando o se están peleando, les decimos: ‘Chicos, ¿cuál es vuestra canción favorita? Y entonces uno empieza a cantar I Like It, y entonces todos empiezan a cantarla, y es tan bonito», expresó.

Nacidos del matrimonio de Ana Boyer y Fernando Verdasco, Isabel Preysler es, con la llegada del último, abuela de tres nietos. La hija de la socialité y Miguel Boyer, y el tenista, se casaron en 2018 en un romántico e idílico enlace celebrado en el Caribe, y tan solo un año después se convirtieron en padres de su primer hijo, Miguel. En diciembre de 2020, la pareja dio la bienvenida a Mateo, su segundo hijo.