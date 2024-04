Ana Boyer da a luz a su tercer hijo en común con Fernando Verdasco

La familia crece. Ana Boyer y Fernando Verdasco se han convertido en padres de su tercer hijo en común. La pareja no puede estar más emocionada con la llegada de este bebé, que nació el pasado miércoles 24 de abril en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

Con la llegada de este nuevo miembro, Ana y Fernando forman una familia numerosa. El pequeño será el mejor compañero de juegos de sus otros dos hermanos, Miguel, de cuatro años, y Mateo, de dos.

La hermana de Tamara Falcó ha estado en todo momento acompañada de su esposo, que no se ha separado de ella en este momento tan especial, informa Semana. Isabel Preysler ha sido de las primeras personas que se ha personado en el citado centro sanitario para conocer a su nuevo nieto. Asimismo, también ha asistido Tamara Falcó, que ha ido en compañía de Íñigo Onieva.

Hace tan solo unas horas, Ana Boyer compartía en su perfil de Instagram una imagen en plena recta final de su embarazo. Posando ante el objetivo de la cámara ataviada con un pantalón negro, camisa blanca y blazer amarilla, sin saberlo, la ganadora de Bake Off: famosos al horno, disfrutaba de sus últimas horas como embarazada.

Ana Boyer en ‘Bake Off’: famosos al horno. (Foto: Gtres)

Horas después de compartir esta instantánea con sus más de 342.000 seguidores, Boyer ingresaba en el hospital para dar a luz a su bebé. Por el momento, ni Ana Boyer ni Fernando Verdasco han querido compartir esta gran noticia a través del universo 2.0. De esta manera, han optado por pasar estas primeras horas de vida del pequeño en la más estricta intimidad.

El nombre del bebé

Por ahora se desconoce el nombre del recién nacido. Sin embargo, durante su participación en el espacio de TVE, Ana Boyer dio posibles pistas sobre el que elegiría, aunque la conversación que mantuvo con sus compañeros fue en clave de humor. «Como lo que voy a tener es un niño y todavía no tiene nombre, estoy hoy tan bien con Pablo (Puyol) y con Patxi (Salinas) que igual lo llamo Pablo Patxi», dijo la hija de la también conocida como reina de corazones.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

El actor, sorprendido, insistió: «Ana, ¿le pondrás Pablo al niño, no?». Boyer afirmó que «sí, sí, ya lo he dicho». A lo que el intérprete, emocionado, indicó: «Pablo Boyer, qué bien queda». Sin embargo, Ana no estaba muy convencida: «Pablo Verdasco Boyer… no sé si me convence ahora que lo he dicho». Es por eso que, todavía hay que esperar para conocer la decisión final de la pareja, que atraviesa uno de los momentos más especiales de sus vidas.

¿Dónde vivirá la familia en España?

Ana se ha instalado en casa de su madre en Madrid, ubicada en Puerta del Hierro, hasta que naciera el bebé. Ahora, que ya son uno más, la familia permanecerá un tiempo hasta que regresen a Doha, donde tienen fijada su residencia desde hace años, añade el citado medio.